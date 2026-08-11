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  • Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ

Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ

11 августа, 16:09
9

Российский полузащитник Кирилл Кравцов столкнулся с проблемами при оформлении трансфера.

Он договорился с «Динамо Загреб» о заключении контракта на четыре года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.

Однако 24-летнему футболисту не удалось прилететь в Хорватию на медосмотр – ему не дали визу.

Сейчас стороны ищут решение – скорее всего, документы будут подаваться повторно.

  • Кравцов – свободный агент. Его последним клубом был «Сочи».
  • Ранее сорвался переход хавбека в «Локомотив».
  • Кирилл – воспитанник «Зенита»
  • В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • «Динамо Загреб» участвует в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.

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Источник: Sport24
Хорватия. Футбольная лига Россия. PARI Первая лига Сочи Динамо Загреб Кравцов Кирилл
Комментарии (9)
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Интерес
1786455925
Хоть тушкой, хоть чучелкой, хоть плюют в рыло-а они, вдохновлённые напутствием Мостовых-Канчельскисов-Слуцких, всё равно лезут, барахтаясь в грязи.
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АКС-74У
1786461299
Ранее сорвался переход хавбека в «Локомотив».(с) Тоже визу не дали в Москву?
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