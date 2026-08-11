Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ

Российский полузащитник Кирилл Кравцов столкнулся с проблемами при оформлении трансфера.

Он договорился с «Динамо Загреб» о заключении контракта на четыре года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.

Однако 24-летнему футболисту не удалось прилететь в Хорватию на медосмотр – ему не дали визу.

Сейчас стороны ищут решение – скорее всего, документы будут подаваться повторно.