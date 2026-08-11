Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ

Российский полузащитник Кирилл Кравцов столкнулся с проблемами при оформлении трансфера.
Он договорился с «Динамо Загреб» о заключении контракта на четыре года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.
Однако 24-летнему футболисту не удалось прилететь в Хорватию на медосмотр – ему не дали визу.
Сейчас стороны ищут решение – скорее всего, документы будут подаваться повторно.
- Кравцов – свободный агент. Его последним клубом был «Сочи».
- Ранее сорвался переход хавбека в «Локомотив».
- Кирилл – воспитанник «Зенита»
- В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- «Динамо Загреб» участвует в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.
Источник: Sport24