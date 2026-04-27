Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»

Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»

Вчера, 21:27
2

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич не против вернуться в РПЛ.

– Вы когда-то сказали, что при нынешнем руководстве в ЦСКА не вернетесь. Можете представить себя в другом клубе?

– Почему нет? В РПЛ много хороших команд. Думаю, это не проблема, что я играл в ЦСКА – сегодня много бывших игроков, которые работают не в родных командах. Гусев сейчас возглавляет «Динамо», Семак уже столько лет работает в «Зените». Это нормально, это моя работа.

– В «Спартак» пошли бы?

– Это уже другой вопрос. Думаю, они и сами меня бы не пригласили. Сейчас могу сказать, что я бы туда не пошел. Это было бы ненормально. Если бы у меня сейчас было предложение из «Спартака», я бы сказал: «Нет, спасибо».

  • Сейчас Олич тренирует молодежную сборную Хорватии.
  • В 2021 году хорват тренировал ЦСКА.
  • В 2003-2006 годах, выступая за ЦСКА, Олич забил 35 голов в 78 матчах РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Хорватия. Футбольная лига ЦСКА Спартак Олич Ивица
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1777316644
кто бы предложил и даже Сочи не нужен
Ответить
Hector вернулся
1777319298
Его в Спартак и не позовут
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 