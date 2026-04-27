Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич не против вернуться в РПЛ.
– Вы когда-то сказали, что при нынешнем руководстве в ЦСКА не вернетесь. Можете представить себя в другом клубе?
– Почему нет? В РПЛ много хороших команд. Думаю, это не проблема, что я играл в ЦСКА – сегодня много бывших игроков, которые работают не в родных командах. Гусев сейчас возглавляет «Динамо», Семак уже столько лет работает в «Зените». Это нормально, это моя работа.
– В «Спартак» пошли бы?
– Это уже другой вопрос. Думаю, они и сами меня бы не пригласили. Сейчас могу сказать, что я бы туда не пошел. Это было бы ненормально. Если бы у меня сейчас было предложение из «Спартака», я бы сказал: «Нет, спасибо».
- Сейчас Олич тренирует молодежную сборную Хорватии.
- В 2021 году хорват тренировал ЦСКА.
- В 2003-2006 годах, выступая за ЦСКА, Олич забил 35 голов в 78 матчах РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»