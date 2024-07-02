Олич получил новое назначение

Бывший главный тренер и экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии. Он сменил на этом посту Драгана Скочича.

Перед назначением Олич встретился с президентом Хорватского футбольного союза Марианом Кустичем и техническим директор первой и молодежной сборных страны Стипе Плетикосой.