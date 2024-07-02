Олич получил новое назначение

Бывший главный тренер и экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии. Он сменил на этом посту Драгана Скочича.
Перед назначением Олич встретился с президентом Хорватского футбольного союза Марианом Кустичем и техническим директор первой и молодежной сборных страны Стипе Плетикосой.
- Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня 2021 года.
- Ранее он с 2017 года был ассистетом главного тренера сборной Хорватии с перерывом на работу в московском клубе.
- В сентябре молодежная сборная Хорватии продолжит выступления в отборе на Евро-2025 U-21.