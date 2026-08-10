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  • Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»

Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»

10 августа, 20:29
6

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о поражении от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

– При счете 1:0 мы должны были забивать еще, причем в том же первом тайме. Потом в течение короткого промежутка времени, видимо, произошла потеря концентрации, что привело к двум голам в наши ворота во втором тайме. Старались изменить ситуацию, в том числе навалом, но этого не хватило. В итоге провели плохую игру.

С другой стороны, еще раз получили подтверждение, что сезон будет не простым. Тем не менее, в раздевалке после матча с «Родиной» сказали друг другу – надо сделать всe, чтобы это поражение было в нем первым и последним.

– Показал ли что‑то необычное дебютант РПЛ?

– Думаю, тут больше дело в психологии. Когда «Родине» удалось забить ответный гол, команда поверила в свои силы, пошла вперед. У нас по какой‑то причине перестал получаться выход из обороны в атаку. Не доводили мяч до нападающих или флангов. В итоге сыграли не так как хотели и должны были.

– Судя по вашим словам, разговор в раздевалке был конструктивным?

– Каким бы ни был – он останется в раздевалке. Но в любом случае хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно перед теми, кто пришел в этот день на стадион – мы не показали ни игры, ни результата. Для нас же сейчас самое важное – правильно воспринять то, что произошло в воскресной встрече на футбольном поле. И в следующей же игре реабилитироваться. В глазах болельщиков и перед самими собой. Играть так, как мы это делали в первых турах и набирать свои очки. Очень важно правильно воспринять результат игры с «Родиной».

– Когда «Зенит» в концовке устроил навал, сыграл ли свою роль элемент невезения?

– Скорее надо говорить о нервозности. Ведь надо было не один, а два мяча забивать, чтобы добиться победы. Где‑то торопились. Насытили чужую штрафную высокими игроками, туда Игорь Дивеев пошел. Надо было сначала доводить мяч на фланги и оттуда навешивать, но почему‑то сбились на передачи из центра. После них атаковать ворота сложнее. В этом плане концовку тоже не совсем правильно провели.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
  • Петербуржцы защищают титул РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Ерохин Александр
Комментарии (6)
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Бумбраш
1786384319
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины» :"зинка хамно!!! Позор российского футбола!!!"
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Garrincha58
1786387309
Вам бы с Семаком пора заканчивать с футболом
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Интерес
1786390961
Вот и смена Семаку готова.
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