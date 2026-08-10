Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о поражении от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

– При счете 1:0 мы должны были забивать еще, причем в том же первом тайме. Потом в течение короткого промежутка времени, видимо, произошла потеря концентрации, что привело к двум голам в наши ворота во втором тайме. Старались изменить ситуацию, в том числе навалом, но этого не хватило. В итоге провели плохую игру.

С другой стороны, еще раз получили подтверждение, что сезон будет не простым. Тем не менее, в раздевалке после матча с «Родиной» сказали друг другу – надо сделать всe, чтобы это поражение было в нем первым и последним.

– Показал ли что‑то необычное дебютант РПЛ?

– Думаю, тут больше дело в психологии. Когда «Родине» удалось забить ответный гол, команда поверила в свои силы, пошла вперед. У нас по какой‑то причине перестал получаться выход из обороны в атаку. Не доводили мяч до нападающих или флангов. В итоге сыграли не так как хотели и должны были.

– Судя по вашим словам, разговор в раздевалке был конструктивным?

– Каким бы ни был – он останется в раздевалке. Но в любом случае хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно перед теми, кто пришел в этот день на стадион – мы не показали ни игры, ни результата. Для нас же сейчас самое важное – правильно воспринять то, что произошло в воскресной встрече на футбольном поле. И в следующей же игре реабилитироваться. В глазах болельщиков и перед самими собой. Играть так, как мы это делали в первых турах и набирать свои очки. Очень важно правильно воспринять результат игры с «Родиной».

– Когда «Зенит» в концовке устроил навал, сыграл ли свою роль элемент невезения?

– Скорее надо говорить о нервозности. Ведь надо было не один, а два мяча забивать, чтобы добиться победы. Где‑то торопились. Насытили чужую штрафную высокими игроками, туда Игорь Дивеев пошел. Надо было сначала доводить мяч на фланги и оттуда навешивать, но почему‑то сбились на передачи из центра. После них атаковать ворота сложнее. В этом плане концовку тоже не совсем правильно провели.