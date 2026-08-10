Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос после матча 3-го тура РПЛ против «Родины» (1:2).

Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.

«Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

Петербуржцы защищают титул РПЛ.

– Сергей Богданович, был эксперимент с Соболевым и Аугусто. Увидим ли мы еще их в паре с первых минут в дальнейшем и после этого матча кому из них отдаете предпочтение?

– Посмотрим. Будет зависеть от ситуации, от состояния игроков. На сегодняшний день Джон Джон, который играет у нас слева, не смог принять участие в матче – небольшое повреждение. Поэтому, исходя из состояния игроков, посчитали, что Фелипе Аугусто на сегодняшний день готов лучше других игроков атаки, которые могли бы выйти с первых минут.

А по поводу того, будем использовать или нет, посмотрим. Мы и с «Балтикой» изначально играли в два нападающих. Фрагментарно, наверное, естественно, будем иметь это в виду.