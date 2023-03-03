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    Сергей Семак

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Семак
    Команда Зенит
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 февраля 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Зенит 1 : 1 Урал Товарищеские матчи
    17.02.2023 Сепахан 2 : 0 Зенит Товарищеские матчи
    25.02.2023 Волга 0 : 3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    04.03.2023 Зенит 3 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.03.2023 Зенит 3 : 2 Химки Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2023 Урал 1 : 1 Зенит
    14.02.2023 Зенит 1 : 1 Урал
    09.02.2023 Урарту 0 : 1 Зенит
    17.02.2023 Сепахан 2 : 0 Зенит
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