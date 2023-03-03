Сергей Семак
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Семак
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 февраля 1976
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Семак
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 февраля 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Зенит
|1 : 1
|Урал
|Товарищеские матчи
|17.02.2023
|Сепахан
|2 : 0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|25.02.2023
|Волга
|0 : 3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|04.03.2023
|Зенит
|3 : 0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.03.2023
|Зенит
|3 : 2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур