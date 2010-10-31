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Зенит
Сергей Семак
Новости
Сергей Семак - новости
Зенит
Россия
27 февраля 1976 (50), Сычанское
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бубнов предложил трех тренеров на замену Карпина в сборной России
Вчера, 13:54
11
Ловчев оценил работу тренера, который должен заменить Семака в «Зените»
3 ноября
9
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Семак ответил, хочет ли поработать за границей
3 ноября
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»
2 ноября
16
Семак объяснил народную ненависть к «Зениту»
2 ноября
78
Семак пожаловался, что «Зенит» не может купить нужных игроков
2 ноября
16
Семак пожаловался на сложности «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
31 октября
10
Семак рассказал о кадровых сложностях «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
31 октября
9
Ахметзянова развивают в «Оренбурге» под «Зенит», «Рубин» рассмотрит Талалаева и Личку
30 октября
9
Семак назвал футболиста «Зенита», чья игра с «Балтикой» оставила у него двоякое впечатление
30 октября
4
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Балтикой»
30 октября
6
Семак объяснил отсутствие Вендела в составе «Зенита» на матч с «Балтикой»
29 октября
8
Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
25 октября
9
Соболев внезапно пропустит матч с махачкалинским «Динамо»
25 октября
8
Назван фаворит на замену Семаку в «Зените»
24 октября
23
Семак раскритиковал лимит на легионеров
23 октября
9
Семак определил, в каком матче Вендел может вернуться в заявку «Зенита»
23 октября
4
«Это не по-мужски»: Семак – о стычке Соболева
18 октября
11
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Ахматом»
18 октября
1
Семак прокомментировал проблемы «Зенита» с настроем
16 октября
5
Семак назвал главного претендента на «Золотой мяч» и оценил шансы Сафонова
16 октября
2
Семак назвал сроки возвращения Вендела
16 октября
Семак заступился за летнего новичка «Зенита»: «Он возвращается»
15 октября
Семак раскритиковал российских футбольных судей: «Они запутали всех»
15 октября
11
Семак заявил о неудовлетворенности, несмотря на волевую победу «Зенита» над «Динамо Мх»
14 октября
1
Выявлено «сильное» решение Семака, позволившее победить «Краснодар»
11 октября
У Семака есть претензии к судейству после победы над «Краснодаром»
11 октября
Семак прокомментировал предматчевый конфликт «Зенита» и «Краснодара»
11 октября
Суд вынес решение в отношении жены Семака
7 октября
8
1
2
3
4
5
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