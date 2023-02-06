Сергей Семак - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Семак
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 февраля 1976
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Семак
|Команда
|Зенит
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 февраля 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Зенит
|1(4) : 1(5)
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|19.03.2023
|ЦСКА
|1 : 0
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|23.03.2023
|Фенербахче
|2 : 2
|Зенит
|Товарищеские матчи, Март
|01.04.2023
|Зенит
|2 : 0
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|09.04.2023
|Локомотив
|1 : 2
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 22 тур