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Команды
Зенит
Сергей Семак
Статистика
Сергей Семак - статистика
Зенит
Россия
27 февраля 1976 (50), Сычанское
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
1 : 2
14.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 3
10.10.2026
Зенит
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Суперкубок России 2026
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Товарищеские матчи 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Россия. Премьер-лига 2024/2025
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Суперкубок России 2021
Товарищеские матчи 2021
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Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Суперкубок России 2020
Кубок «Матч Премьер» 2019
Лига чемпионов 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Суперкубок России 2019
Лига Европы 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
И
В
П
Н
Зенит
3
1
1
1
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
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