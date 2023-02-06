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    Сергей Семак - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Семак
    Команда Зенит
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 февраля 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Зенит 1(4) : 1(5) Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала
    19.03.2023 ЦСКА 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур
    23.03.2023 Фенербахче 2 : 2 Зенит Товарищеские матчи, Март
    01.04.2023 Зенит 2 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 21 тур
    09.04.2023 Локомотив 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2023 Урал 1 : 1 Зенит
    14.02.2023 Зенит 1 : 1 Урал
    09.02.2023 Урарту 0 : 1 Зенит
    17.02.2023 Сепахан 2 : 0 Зенит
    23.03.2023 Фенербахче 2 : 2 Зенит
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