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Зенит
Сергей Семак
Сергей Семак - материалы
Зенит
Россия, Сычанское
27 февраля 1976
Тренер
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КИЛИАНА МБАППЕ ОБВИНИЛИ В ИЗНАСИЛОВАНИИ В ШВЕЦИИ
Переход француза в мадридский «Реал» выглядел фантастически для обеих сторон
22.10.2024 11:42
Редкие кадры жены Дзюбы: футболист запрещает ей вести соцсети
При этом ведет сам.
14.10.2024 08:17
Злата Бочарова: как выглядит жена Нобеля Арустамяна
Обещала смотреть с ним все футбольные матчи.
12.10.2024 23:33
Девушка Барко: с кем встречается лучший футболист «Спартака»
Микаэла Ромеро – возлюбленная аргентинского полузащитника.
09.10.2024 15:44
НОВЫЙ ЛУИС СУАРЕС ПОЯВИЛСЯ В ЧЕМПИОНШИПЕ
В Чемпионшипе нашeлся новый Суарес!
05.10.2024 19:03
РЕШИЛ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФС
Выборы президента РФС состоятся в феврале 2024 года. В связи с этим решил баллотироваться, в четвeртый раз.
04.10.2024 17:22
Милейшая девушка новичка «Зенита», сделавшего дубль в первом же матче
Вирджиния Бланко – возлюбленная Лусиано Гонду.
12.09.2024 10:14
Эта соблазнительная красотка чуть не сорвала трансфер португальского футболиста в «Спартак»
Карли Сантуш – 24-летняя инфлюэнсер и модель.
11.09.2024 15:10
Елена Соболева: жена самого обсуждаемого российского футболиста
Переехала вместе с мужем из Москвы в Санкт-Петербург.
05.09.2024 05:50
Невероятное спасение в немецкой лиге! Команда «горела» 0:5, но сумела сотворить сенсацию
Матч, в котором случился пента-трик.
29.08.2024 13:40
Кандидат для Зенита
Настоящий классический бокс-ту-бокс, такой крайне необходим Зениту.
21.08.2024 19:25
Девушка Максима Глушенкова – лучшего российского футболиста прямо сейчас
Заряжает его на голы.
13.08.2024 03:11
ПЕРВЫЙ УРУГВАЙСКИЙ
Рассказ о первом Мундиале в Уругвае
05.08.2024 00:34
Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира
Перемены в жизни Ламина Ямаля.
29.07.2024 20:19
ОРАНГУТАНГ ВАЛЬТЕР ПРАВ
Новая книга президента Антарктического футбольного союза (АФС) Барона Олшеври о футболе
17.07.2024 19:15
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