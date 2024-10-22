Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Сергей Семак - материалы

Зенит
Россия, Сычанское
27 февраля 1976
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Главные новости
СпецпроектТест по итогам года. Внимательно следили за спортом?
Пьянич хочет закончить карьеру в ЦСКА
Вчера, 23:56
Стало известно, в какой бизнес вложился Семак
Вчера, 23:27
6
Анчелотти высказался о поведении Винисиуса
Вчера, 23:20
2
Салах догнал Анри в списке бомбардиров АПЛ
Вчера, 22:23
Сафонов выиграл первый трофей в «ПСЖ»
Вчера, 21:41
4
АПЛ. «Ливерпуль» потерял очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2)
Вчера, 21:27
4
Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Монако» и выиграл трофей, Дембеле забил на 92-й минуте
Вчера, 21:26
В «Арисе» определились с будущим Кокорина
Вчера, 21:16
Российский тренер может стать помощником Слуцкого в «Шанхае»
Вчера, 20:47
Все новости
Все новости
ВидеоОздоев сделал второе результативное действие за ПАОК в сезоне
Вчера, 23:40
Суарес помог спасти мужчину от суицида
Вчера, 23:00
2
Сафонов – первый россиянин с 2003 года, выигравший трофей во Франции
Вчера, 22:35
1
Агент Дркушича сказал, когда защитник вернется в «Зенит»
Вчера, 22:32
Головин не выиграл ни одного трофея за «Монако» – он выступает за клуб с 2018-го
Вчера, 21:50
2
Сафонов выиграл первый трофей в «ПСЖ»
Вчера, 21:41
4
АПЛ. «Ливерпуль» потерял очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2)
Вчера, 21:27
4
Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Монако» и выиграл трофей, Дембеле забил на 92-й минуте
Вчера, 21:26
В «Арисе» определились с будущим Кокорина
Вчера, 21:16
Мостовой назвал команду, с которой он «с удовольствием» поедет на сборы
Вчера, 20:54
4
Российский тренер может стать помощником Слуцкого в «Шанхае»
Вчера, 20:47
Валерий Овчинников: «Чем дольше мы будем не участвовать в еврокубках, тем качественнее в России станет футбол»
Вчера, 20:38
16
Непомнящий сказал, как Соболеву стать основным форвардом «Зенита»
Вчера, 20:25
3
Стало известно, когда «Локомотив» проведет переговоры с Тикнизяном о новом контракте
Вчера, 20:03
Агент Вагнера Лава рассказал о будущем игрока
Вчера, 19:58
Названа приоритетная трансферная цель «Спартака» на зиму
Вчера, 19:48
4
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
Вчера, 19:25
Ловчев объяснил, почему «Спартак» сейчас проиграет «Зениту» в борьбе за чемпионство
Вчера, 19:17
27
Назван клуб, в который Ольмо может перейти до конца сезона
Вчера, 19:09
2
«Зенит» отозвал предложение о покупке Мартирены
Вчера, 18:59
Селюк сказал, нужен ли Промес «Спартаку»
Вчера, 18:48
3
Петржела назвал последнего российского футболиста, который был звездой мирового уровня
Вчера, 18:36
6
Linkin Park могут выступить во время финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:26
1
Канчельскис назвал турнир, на котором рассчитывает увидеть сборную России
Вчера, 18:16
3
Боккетти проиграл 8-й матч подряд в роли главного тренера в Серии A после дебюта
Вчера, 18:00
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 