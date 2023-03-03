Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку

Привет, это «Бомбардир». Неделю назад мы запустили ретро-сериал о знаковых и просто интересных моментах в истории нашего футбола. Первая серия была о Егоре Титове и его сорвавшемся переходе в «Баварию»:

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Сейчас поговорим о важнейшей победе «Рубина» над «Барсой» на «Камп Ноу». Она стала одной из самых ярких в истории нашего футбола. Для тех, кто хочет освежить этот матч в памяти или просто увидеть главные моменты, переходите по ссылке. Дальше – истории.

Калешин играл против Месси и Алвеса – узнал, что выйдет против них только в день матча

У «Барселоны» за 90 минут игрового времени была масса моментов. Но главная на тот момент звезда, Лионель Месси, не отметился голевыми действиями. Против него в тот вечер играл Виталий Калешин, который, кстати, незадолго до этого восстановился от травмы и узнал об участии в матче в день самой игры.

Его воспоминания – как узнал, что будет играть против Месси:

«Как сейчас помню, дня за три до матча я только восстановился, а до этого пропустил недели три. Было очевидно, по крайней мере, мне, что нужно ещe время, чтобы набрать нужную форму. И только в день игры на предыгровой тренировке Курбан Бекиевич сказал, что я в старте. Да, у него всегда были три-четыре позиции, которые трудно было предугадать, кто именно выйдет. И вот за несколько часов до матча меня вызвали и рассказали о моих тактических функциях на игру».

Спустя несколько лет после этой победы Калешин говорил, что против него играл не только Месси:

«Часто ли я вспоминаю ту победу? В компаниях, бывает, спрашивают – рассказываю. Но не скажу, что та победа мне снится. Помню ли я, кто мне противостоял на фланге? Конечно. Дани Алвес. Я тогда играл крайнего полузащитника и должен был постоянно караулить его подключения. Набегался с ним».

Бердыев придумал специальный план под Месси, «передавал Хави и Иньесту» и раздавал диски с записью матчей

Победа «Рубина» над «Барселоной» состоялась 20 октября 2009 года. Спустя два дня после этого «Спорт-Экспресс» сделал интервью с Курбаном Бердыевым, в котором обсудил эту победу. Вот главные моменты:

• «У «Барсы» было много моментов. Было у нас и везение, безусловно. Другое дело, что большую часть игрового времени мы правильно перестраивались. Возникали серии эпизодов, когда «Барселона»» начинала просто навешивать мяч в штрафную, что для ее игры совершенно нехарактерно. Вскрыть нашу оборону хозяева не могли, вот и посылали мяч верхом в расчете на удачу. Правда, было и другое: несколько раз мы неправильно перестраивались, что моментально приводило к осложнениям у наших ворот. Свою голевую комбинацию, например, «Барса» разыграла как по нотам, Ибрагимович использовал неправильное расположение двух центральных защитников. Хотя мы и предупреждали, и показывали, и наигрывали эти взаимодействия. Все равно прозевали».

• «Пара Хави и Иньесты – одна из лучших в мире. Если бы мы стали играть с кем-то из них персонально, они бы просто развели нас, расставили так, как им нужно. Они умеют это делать. Поэтому мы передавали этих игроков «из рук в руки». И как раз тогда, когда мы не успевали их передавать, у нас возникали большие проблемы. А были и такие моменты, когда мы отлично перестраивались. В чем, повторяю, очень велика роль Домингеса».

• «Я все матчи «Барселоны» смотрел. Многое дала игра с «Валенсией». Прежде всего – в плане понимания принципов борьбы и перестроений на поле. Мы многое и раньше делали, но теперь стало отчетливо ясно, что в центральной части поля крайне важна помощь второго нападающего, который должен был отходить назад и накрывать опорного хава. Эта нагрузка легла на Домингеса, выполнившего огромный объем работы. Если бы не он, не думаю, что мы выиграли бы у «Барсы».

Рязанцев после матча рассказывал, что Бердыев раздавал каждому диски с записанной игрой: чтобы все могли оценить свои действия и сделать выводы.

• Бердыев за день до матча ограничил общение игроков с родственниками. Разрешил только Чори – к нему приехала жена. Игроки не только сидели в комнатах, но могли гулять в холле отеля».

• Кстати, в победе «Рубину» помог Рауль Рианчо. По словам Бердыева, тот общался с многими тренерами и помог сформировать теоретическую базу об игре «Барселоны».

Александр Рязанцев позже рассказывал, какой план был у Бердыева для Месси:

«Против Месси Курбан Бекиевич придумал специальный план: в Барселоне он его впервые применил, и впоследствии несколько раз использовал. Ансальди исполнял левого защитника и до центра поля персонально играл с Месси, тогда как Калешин, ещe один номинальный защитник, действовал слева в полузащите. Если Ансальди покидал свою зону, Калешин в нее опускался. Считаю, парни шедеврально справились со своей миссией».

Семак сыграл с травмой, но не просил замену. Перед игрой шутил над Рыжиковым: «Колени затейпировал, чтобы не тряслись?»

Капитаном того звездного «Рубина» был Сергей Семак. Бердыев узнал от Романа Шаронова, что у Семака было повреждение, но он сказал, что тот не просил замены. В итоге Семак отыграл 43 минуты и уступил место на поле Рафалу Муравски. Были ли претензии у Бердыева к Семаку? Кажется, нет:

«В плане перестроений он все делал правильно. Перекрывал зону Рязанцева, который ошибался, успевал страховать Ансальди и подчищать его огрехи. Поэтому мяч часто принимал на фоне усталости. Отсюда и потери».

Зато до этого матча Семак настраивал команду. И вот история от Рязанцева:

«Семак говорил Рыжикову: «Коленки затейпировал? Чтоб не тряслись?» Все правильно. На то он и капитан, чтобы разряжать обстановку. Вот у него точно ничего не тряслось. Сергея Богдановича после Евро сложно было чем-то или кем-то удивить. Ему вообще без разницы было, у кого мяч выгрызать, будь то игра или дежурная тренировка. Эта особенность отличала Семака от очень многих футболистов».

Сам Семак, делясь впечатлениями об этом матче спустя девять лет говорил, что его больше всего впечатлил уровень Хави и Иньесты – с Месси было изначально понятно, что он из другой галактики.

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Фото: ZUMAPRESS, Russian Look/Global Look Press