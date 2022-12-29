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    Рауль Рианчо

    Тренер
    Имя Рауль
    Фамилия Рианчо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 13 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.10.2018 Рейнджерс 0 : 0 Спартак
    08.11.2018 Спартак 4 : 3 Рейнджерс
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