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Рауль Рианчо
Рауль Рианчо
Испания
13 февраля 1960 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Рианчо выбрал неожиданного фаворита на «Золотой мяч»
24 октября
Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу Испании над Саудовской Аравией
21 июня
Экс-тренер «Спартака» одним словом описал сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде
16 июня
3
Экс-тренер «Спартака» сказал, поможет ли Дзюба вернуть клубу великие победы
12 марта
3
Рианчо: «Испанский тренер выиграет РПЛ в ближайшие пять лет»
20 января
4
Важное предостережение Захаряну от Рианчо
11 января
Реакция Рианчо на назначение Карседо в «Спартак»
4 января
7
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
2025.12.26 13:02
1
Рианчо заявил о готовности вернуться в РПЛ
2025.12.25 23:27
Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10»
2025.11.16 18:12
10
«Спартаку» посоветовали еще одного тренера на замену Станковичу: «Это большая фигура в мировом футболе»
2025.11.03 22:44
7
Рианчо поделился ожиданиями от матча «Кайрат» – «Реал»
2025.09.30 16:38
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
2025.09.29 13:18
3
Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу вернуть Дзюбу
2025.08.30 00:48
11
Экс-тренер «Спартака»: «Команда со Станковичем эволюционирует»
2025.08.24 19:39
2
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса
2025.08.18 12:31
2
Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола
2025.08.07 18:50
3
Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»
2025.07.27 18:54
14
Рианчо заявил, что «Спартак» – это клуб-победитель
2025.07.12 17:58
1
Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству
2025.06.15 10:42
2
Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»
2025.05.23 21:03
5
Экс-тренер «Спартака» высказался о работе Станковича
2025.05.06 22:33
Экс-тренер «Спартака» ответил, способен ли Тимощук возглавить сборную Украины
2025.04.19 14:59
11
Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова
2025.04.11 09:50
3
Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании
2025.04.03 01:00
1
Рианчо высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
2025.03.14 21:41
2
Рианчо – о Соболеве: «Не симулянт, но красиво падать умеет»
2025.03.04 17:45
1
Рианчо объяснил, почему Абаскаль не добьется успеха со сборной России
2025.02.28 00:32
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Рианчо заявил о слабости фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева
2025.02.13 00:03
6
Рианчо объяснил, зачем «Спартак» купил Гарсию за 20 миллионов
2025.02.08 19:56
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