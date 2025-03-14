Рианчо высказался о матче «Спартак» – «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от игры 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

«Это будет очень упорный матч, где контроль мяча будет как у «Спартака», так и у «Зенита». Мастеров у обеих команд хватает и трудно выделить фаворита в этой встрече.

Победитель в этой игре не выиграет чемпионат, но проигравший может ослабить свои позиции в борьбе за трофей», – считает Рианчо.