Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу Испании над Саудовской Аравией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на победу Испании над Саудовской Аравией в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

«Кажется, мы стали играть лучше. Теперь мы должны быть последовательными и надеяться, что так будет и впредь. Саудовская Аравия не была сильным соперником. Матч против нее идет нам на пользу», – сказал Рианчо.