Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу Испании над Саудовской Аравией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на победу Испании над Саудовской Аравией в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
«Кажется, мы стали играть лучше. Теперь мы должны быть последовательными и надеяться, что так будет и впредь. Саудовская Аравия не была сильным соперником. Матч против нее идет нам на пользу», – сказал Рианчо.
- Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0.
- 18-летний Ламин Ямаль забил свой первый гол на ЧМ. Микель Оярсабаль оформил 1+2.
- Испанцы набрали четыре очка и возглавляют группу Н.
Источник: «Спорт-Экспресс»