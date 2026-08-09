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  • В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева

В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева

9 августа, 00:44
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о поведении болельщиков в матче с «Ростовом».

  • Армейцы сыграли вничью со счетом 0:0 в 3-м туре РПЛ.
  • По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева.

– Мы видели скандирование фанатов в адрес спортивного директора, видим, что сделки срываются. Как вы оцените работу спортивного блока, и что будет с усилением?

– Мы нуждаемся в усилении, это очевидно. Были очень интересные кандидаты. К сожалению, не все получилось. Но при этом необходимо подчеркнуть, что внутри клуба нет конфликта, который бы не позволял делать работу менее эффективно. Да, мы работаем, мы не удовлетворены тем, как складываются трансферные процессы. Но есть еще время. В эти процессы вовлечен не только спортивный директор, но и я лично, и тренерский штаб согласовывает все кандидатуры. Не считаем правильным здесь пытаться найти крайнего и виноватого. Что касается заряда болельщиков, то мы их очень ценим и уважаем их мнение, но я считаю, что та форма, которая была выбрана для позиционирования своего мнения – она некорректна.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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boris63
1786226830
Вот и надо гнать тебя в шею ссаными тряпками, вместе со своим спортивным блоком. Все видят как вы работали эти четыре года, полная жопа.
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Mirak92
1786233186
Да вас все из клуба иродов надо.
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АЛЕКС 58
1786244178
Осудил один кучерявый еврей,которого судить пора. Вы для кого работаете и играете? Для себя или для болельщиков?
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biber.ru
1786251455
Так кто виноват, что сегодня навоз в кадушке?
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Интерес
1786260811
Во всём виноваты недовольные болельщики.А в управленческой среде царит единодушие,коллективная безответственность, именуемая "круговой порукой"и достаток в семьях.До вылета далеко, а к середняцкому положению можно привыкнуть.Уже привыкли...
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bratskij
1786262272
Да вас всех зажравшихся и поверивших в себя конским кнутом гнать из клуба. Присосались как оводы, упыри. Видят они, да нихрена вы не видите дальше своей морды.
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Cleaner
1786263192
С каждым из этих ЧЕТЫРЕХ годов ЦСКА становится все слабее и слабее по составу! ПС: Бабаева вместе со всей этой НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ компанией управленцев нужно гнать из ЦСКА большим кнутом!!!...(((
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