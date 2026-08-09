В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о поведении болельщиков в матче с «Ростовом».

Армейцы сыграли вничью со счетом 0:0 в 3-м туре РПЛ.

По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева.

– Мы видели скандирование фанатов в адрес спортивного директора, видим, что сделки срываются. Как вы оцените работу спортивного блока, и что будет с усилением?

– Мы нуждаемся в усилении, это очевидно. Были очень интересные кандидаты. К сожалению, не все получилось. Но при этом необходимо подчеркнуть, что внутри клуба нет конфликта, который бы не позволял делать работу менее эффективно. Да, мы работаем, мы не удовлетворены тем, как складываются трансферные процессы. Но есть еще время. В эти процессы вовлечен не только спортивный директор, но и я лично, и тренерский штаб согласовывает все кандидатуры. Не считаем правильным здесь пытаться найти крайнего и виноватого. Что касается заряда болельщиков, то мы их очень ценим и уважаем их мнение, но я считаю, что та форма, которая была выбрана для позиционирования своего мнения – она некорректна.