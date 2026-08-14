Экс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»

«Тюмень» арендовала до конца сезона-2026/27 у «КАМАЗа» из Набережных Челнов атакующего полузащитника Антона Рощина.
В «Тюмени» Рощин будет выступать под 7-м номером.
- Футболисту исполнился 21 год, он также способен сыграть в нападении.
- Рощин родился в Астрахани, где начал заниматься футболом. В 13 лет он уехал из дома: сначала оказался в подмосковном «Мастер-Сатурне», затем перешел в московский «Спартак». Там он работал в том числе с Анатолием Нежелевым, который сейчас входит в тренерский штаб «Тюмени».
- За «Спартак» в РПЛ Рощин провел один матч. В его карьере также были липецкий «Металлург» и «Ленинградец» из Ленинградской области. За «КАМАЗ» в Первой лиге полузащитник сыграл 11 матчей.
Источник: телеграм-канал «Тюмени»