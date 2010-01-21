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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Тюмень
€ 3 млн
Тюмень
Тюмень
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Геолог
Сайт:
http://www.fc-tyumen.ru/
Тренер:
Виктор Тренев
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Таблица
Фото
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Фото
Экс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
14 августа
Трансляция
«Волна» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Волна Ковернино» – «Тюмень»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
Фото
«Ахмат» отдал вратаря в аренду
10 июля
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая
9
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
Клуб РПЛ не справился с «Тюменью» из Второй лиги (2:2)
21 января
4
Фото
«Спартак» отправил форварда во Вторую лигу
21 января
10
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
«Машук-КМВ» – «Тюмень»: прогноз на матч 17 тура Второй лиги, 9 ноября
2025.11.08 14:25
«Тюмень» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.18 13:08
Трансляция
«Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 12:50
«Тюмень» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
2025.09.27 10:32
«Ленинградец» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.0
2025.09.19 11:19
«Тюмень» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.13 10:36
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
«Сибирь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.09.05 08:15
«Тюмень» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.30 10:26
«Динамо-2» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:31
«Тюмень» – «Ильпар»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.65
2025.08.20 08:27
Видео
Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
2025.08.18 13:02
11
«Алания» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 19:16
«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.09 10:12
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Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
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