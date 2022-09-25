- 25 сентября 2022
- 20:32 «Тюмень» из Второй лиги проиграла впервые за десять месяцев
- 16 июня 2022
- 19:28 Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за 22-летнего Карпова 4
- 13:11 Фото «Краснодар» объявил о переходе форварда «Тюмени» Карпова. Контракт – до 2025 года 2
- 13 июня 2022
- 13:17 «Тюмень» подтвердила переход 22-летнего Карпова в «Краснодар» 3
- 11:33 «Краснодар» близок к покупке Карпова из «Тюмени». Он стал лучшим бомбардиром группы 4 в ФНЛ-2
- 14 июля 2021
- 18:34 Кубок России. «Амкар» уступил «Тюмени» по пенальти в первом матче после возрождения
- 15 декабря 2020
- 11:49 Metaratings: «Спартак» следит за защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Бемом 2
- 17 декабря 2019
- 07:17 Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ
- 14 августа 2019
- 20:08 С «Тюмени» снимут шесть очков, если клуб в течение недели не погасит задолженность перед бывшими игроками 2
- 10 августа 2019
- 14:18 «Тюмень» предложила Неймару 10 тысяч рублей в месяц, соцпакет и бесплатный купон в барбершоп 6
- 25 мая 2019
- 16:58 ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ 4
- 11 мая 2019
- 21:01 ФНЛ. «Томь» проиграла «Шиннику», «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2»
- 28 апреля 2019
- 19:54 ФНЛ. «Тюмень» сыграла вничью с «Факелом», «Балтика» – с «Армавиром»
- 24 апреля 2019
- 17:59 ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка 4
- 13 апреля 2019
- 20:46 ФНЛ. Лидер таблицы «Тамбов» пропустил 3 мяча от «Сочи» и другие результаты 2
- 7 апреля 2019
- 18:59 ФНЛ. «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью, «Спартак-2» проиграл «Краснодару-2» и другие результаты
- 30 марта 2019
- 14:24 ФНЛ. «Зенит-2» потерпел очередное поражение, «СКА-Хабаровск» и «Томь» победили
- 20 марта 2019
- 16:22 РФС лишил «Тюмени» шести очков за отказ выплачивать долги футболистам 10
- 10 марта 2019
- 17:59 ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью», «Авангард» – с «Нижним Новгородом»
- 3 марта 2019
- 14:53 ФНЛ. «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» в большинстве не смог победить «Ротор» 1
- 15 января 2019
- 17:44 Президент «Тюмени»: «Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. ЦСКА пока думает» 2
- 11 января 2019
- 09:27 ЦСКА отдаст Гордюшенко в аренду в «Тюмень», Макарова – в «Авангард» 1
- 24 ноября 2018
- 17:54 ФНЛ. «Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью», «Луч» – с «Армавиром»
- 14 ноября 2018
- 18:54 ФНЛ. «Спартак-2» прервал семиматчевую серию без побед, «Тамбов» проиграл «Армавиру» и уступил лидерство «Томи»
- 4 ноября 2018
- 18:57 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Авангарду», «Тамбов» победил «Балтику» и вернулся на первое место 2
- 31 октября 2018
- 15:52 Кубок России. «Оренбург» победил «Тюмень» и вышел в 1/4 финала 6