Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой

Футболисты «Кубани» грозят устроить забастовку и не выйти на следующий матч Второй лиги из-за долгов по зарплате.

«Игрокам и персоналу клуба «Кубань» не платят уже около четырeх месяцев. Похожая ситуация была в конце предыдущей части сезона, однако тогда команда сумела пройти лицензирование и решить вопрос с финансированием.

Сейчас у клуба накопились новые долги. Команда даже не полетела на выездной матч во Владивосток, посчитав это нерентабельным. Теперь многие игроки грозят руководству клуба, что расторгнут контракты и не выйдут на поле в ближайших матчах. Несколько футболистов уже ищут новые команды, чтобы покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Сама же «Кубань», если не найдeт дополнительное финансирование, может прекратить своe существование уже в этом сезоне», – написал источник.