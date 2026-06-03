Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой

Футболисты «Кубани» грозят устроить забастовку и не выйти на следующий матч Второй лиги из-за долгов по зарплате.
«Игрокам и персоналу клуба «Кубань» не платят уже около четырeх месяцев. Похожая ситуация была в конце предыдущей части сезона, однако тогда команда сумела пройти лицензирование и решить вопрос с финансированием.
Сейчас у клуба накопились новые долги. Команда даже не полетела на выездной матч во Владивосток, посчитав это нерентабельным. Теперь многие игроки грозят руководству клуба, что расторгнут контракты и не выйдут на поле в ближайших матчах. Несколько футболистов уже ищут новые команды, чтобы покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Сама же «Кубань», если не найдeт дополнительное финансирование, может прекратить своe существование уже в этом сезоне», – написал источник.
- Краснодарцы занимают 10-е место в группе «Серебро» на втором этапе турнира в дивизионе А Второй лиги. У команды 15 очков после 16 матчей, до финиша турнира осталось 2 тура.
- 6 июня «Кубань» сыграет дома с «Тюменью», а 14 июня в гостях с «Зенитом-2».