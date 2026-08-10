3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»

В полузащитниках «Зенита» Богдане Левандовском и Матвее Иванове заинтересованы «Рубин», «Акрон» и «Кррылья Советов».
Оба 18-летних футболиста оцениваются в 25-30 миллионов рублей.
Левандовский в этом году провел за «Зенит-2» 13 матчей, забил 6 голов, причем в двух последних встречах он отметился дублями.
Иванов в 2026-м отметился 5 голами в 22 встречах.
- Контракт Богдана с петербуржцами истекает в июне 2028 года, а Матвея – в декабре 2027-го.
- Иванов в январе сыграл за основную команду «Зенита» в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (6:0) и забил 1 гол.