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3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»

10 августа, 13:29
10

В полузащитниках «Зенита» Богдане Левандовском и Матвее Иванове заинтересованы «Рубин», «Акрон» и «Кррылья Советов».

Оба 18-летних футболиста оцениваются в 25-30 миллионов рублей.

Левандовский в этом году провел за «Зенит-2» 13 матчей, забил 6 голов, причем в двух последних встречах он отметился дублями.

Иванов в 2026-м отметился 5 голами в 22 встречах.

  • Контракт Богдана с петербуржцами истекает в июне 2028 года, а Матвея – в декабре 2027-го.
  • Иванов в январе сыграл за основную команду «Зенита» в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (6:0) и забил 1 гол.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Зенит-2 Зенит Рубин Акрон Крылья Советов Иванов Матвей Левандовский Богдан
Комментарии (10)
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ТяжелаяАртиллерия
1786358940
Комментарий скрыт модератором
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gunstilzit
1786362024
Вы уже как Матч стали! У тех КРС ,у вас «Кррылья Советов».
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paracetamol
1786365856
Никому никого не давать, самим надо! Не-гров всех уволить!
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Айболид
1786370759
Если Богдана продадут - последние .удаки будут .Хотя с другой стороный пусть хотьгде-то играет , чем Сирожа его на банке замаринует .
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