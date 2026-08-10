3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»

В полузащитниках «Зенита» Богдане Левандовском и Матвее Иванове заинтересованы «Рубин», «Акрон» и «Кррылья Советов».

Оба 18-летних футболиста оцениваются в 25-30 миллионов рублей.

Левандовский в этом году провел за «Зенит-2» 13 матчей, забил 6 голов, причем в двух последних встречах он отметился дублями.

Иванов в 2026-м отметился 5 голами в 22 встречах.