- 27 февраля
- 13:22 Стало известно, какие премиальные получили игроки «Акрона» за победу над «Торпедо» 1
- 26 февраля
- 19:40 Текст Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира 37
- 17:02 «Стыдно перед болельщиками». Лебеденко – о вылете «Торпедо» из Кубка от команды Первой лиги 8
- 15:28 «Спартаку» будем особенно рады». «Акрон» – о будущих соперниках по Кубку России 4
- 15:19 Генич: «Даже не знаю, каким словом охарактеризовать игру «Торпедо» против «Акрона» 3
- 15:01 Федотов уличил судью матча «Акрон» – «Торпедо» в двух ошибках в пользу тольяттинцев 3
- 14:00 Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Акрона» из Первой лиги (0:2). С 58-й минуты москвичи были в большинстве 6
- 09:58 Видео «Торпедо» показало снегопад в Жигулевске перед матчем Кубка России 4
- 29 января
- 17:56 Фото «Акрон» подписал экс-игрока РПЛ Понсе
- 3 декабря 2022
- 16:55 Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Зенит» с «Волгой» и другие пары 44
- 16 ноября 2022
- 16:57 Кубок России. «Акрон» победил «Аланию» в 1/8 финала и вышел в плей-офф 1
- 2 ноября 2022
- 21:37 Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
- 23 октября 2022
- 16:50 Первая лига. «Рубин» не смог победить «Акрон»
- 16 сентября 2022
- 09:48 Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
- 11 сентября 2022
- 13:10 Видео «Че, игру сегодня отменили?». «Родина» поздравила Парфенова с днем рождения тортом
- 5 сентября 2022
- 20:02 «Акрон» объявил имя нового тренера
- 27 августа 2022
- 00:15 Экс-форвард ЦСКА Базелюк получил трехматчевую дисквалификацию за агрессию 3
- 12 августа 2022
- 20:26 Фото «Акрон» подписал экс-игрока «Зенита»
- 30 июля 2022
- 20:32 Первая лига. «Арсенал» Кононова потерял очки дома с «Акроном», Парфенов впервые победил с «Родиной»
- 24 июля 2022
- 13:10 Видео «Акрон» презентовал форму во дворе Тольятти
- 17 июля 2022
- 12:15 Фото «Акрон» презентовал форму на берегу Волги
- 30 июня 2022
- 20:00 Товарищеские матчи. «Акрон» разгромил «Крылья Советов», «Динамо» победило «СКА-Хабаровск»