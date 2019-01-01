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Акрон
Результаты
€ 28,50 млн
Акрон - результаты матчей
Тольятти
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Солидарность Арена
Сайт:
http://fcakron.ru/
Тренер:
Срджан Благоевич
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
Товарищеские матчи. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
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Россия. ФНЛ. 2020/2021
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020
01.11 | 17:30
Балтика
2 : 1
Акрон
24.10 | 12:45
Акрон
3 : 1
Динамо
17.10 | 16:30
Динамо Мх
1 : 1
Акрон
09.10 | 19:30
Ростов
1 : 0
Акрон
17.09 | 18:30
Акрон
2 : 0
Ахмат
13.09 | 19:30
Краснодар
1 : 1
Акрон
06.09 | 14:00
Оренбург
2 : 2
Акрон
28.08 | 18:00
Акрон
2 : 2
ЦСКА
23.08 | 13:00
Акрон
0 : 3
Крылья Советов
15.08 | 14:00
Родина
3 : 3
Акрон
08.08 | 18:00
Локомотив
0 : 0
Акрон
01.08 | 14:00
Акрон
1 : 2
Рубин
25.07 | 16:15
Акрон
0 : 5
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