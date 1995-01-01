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    Акрон - результаты

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт https://vk.com/fcakron
    Стадион Кристалл
    Тренер Евгений Калешин
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		26 февраля, воскресенье 12:00 Акрон 2:0 Торпедо
    1/8 финала
    		16 ноября, среда 15:00 Акрон 1:0 Алания
    1/16 финала
    		2 ноября, среда 16:00 Акрон 5:0 Пересвет
    1/32 финала
    		5 октября, среда 18:00 Торпедо Вл 0:1 Акрон
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