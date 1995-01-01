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    Акрон - состав

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт https://vk.com/fcakron
    Стадион Кристалл
    Тренер Евгений Калешин
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Волков Сергей Россия Вра 27 19 0 0 3 0 -
    24 Магомедов Алил Россия Вра 25 1 0 0 0 0 -
    58 Зуев Илья Россия Защ 29 18 0 0 2 0 € 0.25 млн.
    69 Шакуро Павел Россия Защ 25 16 0 0 3 0 € 0.3 млн.
    4 Рогач Иван Сербия Защ 30 13 1 0 2 0 -
    5 Ходжаниязов Джамалдин Россия Туркменистан Защ 26 12 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    31 Матвеев Максим Россия Защ 21 7 0 0 0 0 -
    3 Сагуткин Данил Украина Защ 26 5 0 0 1 0 -
    27 Чудин Иван Россия Пол 32 20 2 0 0 0 € 0.4 млн.
    77 Савичев Константин Россия Пол 28 19 3 0 6 0 € 0.475 млн.
    6 Макаров Сергей Россия Пол 26 18 0 0 1 0 € 0.4 млн.
    12 Палиенко Максим Россия Пол 28 17 3 0 1 0 € 0.7 млн.
    9 Азаров Владимир Россия Пол 28 16 1 0 1 0 € 0.3 млн.
    20 Марухин Владимир Россия Пол 19 16 3 0 2 0 -
    97 Полубояринов Данил Россия Пол 26 15 0 0 3 1 € 0.35 млн.
    19 Песегов Евгений Россия Пол 34 12 1 0 1 0 -
    68 Бойцов Ефим Россия Пол 23 4 0 0 0 0 -
    88 Сасин Дмитрий Россия Нап 26 16 0 0 1 0 € 0.25 млн.
    11 Базелюк Константин Россия Нап 29 15 2 0 0 1 € 0.4 млн.
    18 Килин Антон Россия Нап 32 12 1 0 0 0 € 0.25 млн.
    59 Барт Руслан Россия Нап 17 1 0 0 0 1 -
    35 Сычев Виталий Россия Вра 23 - - - - - -
    50 Нагаев Дмитрий Россия Вра 19 - - - - - € 0.1 млн.
    92 Апеков Руслан Россия Нап 22 - - - - - -
    23 Понсе Андрес Венесуэла Нап 26 - - - - - -
    70 Эльдарушев Абу-Саид Россия Нап 21 - - - - - € 0.175 млн.
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 7
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