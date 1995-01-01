Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Волков Сергей
|Вра
|27
|19
|0
|0
|3
|0
|-
|24
|Магомедов Алил
|Вра
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|58
|Зуев Илья
|Защ
|29
|18
|0
|0
|2
|0
|€ 0.25 млн.
|69
|Шакуро Павел
|Защ
|25
|16
|0
|0
|3
|0
|€ 0.3 млн.
|4
|Рогач Иван
|Защ
|30
|13
|1
|0
|2
|0
|-
|5
|Ходжаниязов Джамалдин
|Защ
|26
|12
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|31
|Матвеев Максим
|Защ
|21
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Сагуткин Данил
|Защ
|26
|5
|0
|0
|1
|0
|-
|27
|Чудин Иван
|Пол
|32
|20
|2
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|77
|Савичев Константин
|Пол
|28
|19
|3
|0
|6
|0
|€ 0.475 млн.
|6
|Макаров Сергей
|Пол
|26
|18
|0
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|12
|Палиенко Максим
|Пол
|28
|17
|3
|0
|1
|0
|€ 0.7 млн.
|9
|Азаров Владимир
|Пол
|28
|16
|1
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|20
|Марухин Владимир
|Пол
|19
|16
|3
|0
|2
|0
|-
|97
|Полубояринов Данил
|Пол
|26
|15
|0
|0
|3
|1
|€ 0.35 млн.
|19
|Песегов Евгений
|Пол
|34
|12
|1
|0
|1
|0
|-
|68
|Бойцов Ефим
|Пол
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|88
|Сасин Дмитрий
|Нап
|26
|16
|0
|0
|1
|0
|€ 0.25 млн.
|11
|Базелюк Константин
|Нап
|29
|15
|2
|0
|0
|1
|€ 0.4 млн.
|18
|Килин Антон
|Нап
|32
|12
|1
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|59
|Барт Руслан
|Нап
|17
|1
|0
|0
|0
|1
|-
|35
|Сычев Виталий
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|50
|Нагаев Дмитрий
|Вра
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|92
|Апеков Руслан
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Понсе Андрес
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|70
|Эльдарушев Абу-Саид
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.175 млн.
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 7