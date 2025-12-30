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Команды
Акрон
Виталий Гудиев
€ 800 тыс
Виталий Гудиев
Акрон
22 апреля 1995 (31)
#88 | Вратарь
188 см | 68 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
14 сентября
5
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
14 сентября
5
За приз Яшина поспорят 13 вратарей РПЛ
24 июня
5
Гудиев охарактеризовал Сафонова
8 января
Фото
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.03 14:43
5
«Все против вратарей»: Гудиев – о новом правиле
2025.11.02 16:18
2
«Динамо» выбирает между тремя вратарями
2025.10.15 20:44
18
Фото
Дзюба высмеял решение судьи в матче «Ахмат» – «Акрон»
2025.09.27 17:41
6
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
2025.06.26 13:58
1
«Акрон» подписал нового вратаря
2025.06.23 19:40
Основной вратарь «Факела» приглянулся другому клубу РПЛ
2025.05.15 11:34
Фото
Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ
2024.12.20 13:36
3
Голкипер «Факела» определил лучших вратарей РПЛ
2023.10.24 11:13
Экс-вратарь «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова игрокам
2023.10.24 10:20
Фото
Два игрока «Химок» перешли в «Факел»
2023.06.26 22:33
2
Гудиев: «С финансами в «Химках» все нормально»
2022.10.16 11:24
«Химки» подтвердили еще пять трансферов
2022.07.14 20:38
2
«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
2022.05.31 12:19
2
Гудиев, Семенов, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Краснодаром»; Корнюшин, Кайо, Кривцов выйдут у гостей
2021.09.18 18:14
2
Видео
«Невероятные вещи». РПЛ показала сейвы Гудиева в матче с «Зенитом»
2021.09.12 13:31
15
Гудиев, Тимофеев, Мелкадзе сыграют с первых минут у «Ахмата»; Помазун, Страндберг, Панюков – в основе «Урала»
2020.09.27 15:40
Слепов, Моро, Грулев – в основе «Динамо» на матч с «Ахматом»; Гудиев, Быстров, Тимофеев сыграют у гостей
2020.09.21 17:52
Гудиев, Исмаэл, Понсе – в старте «Ахмата» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Ойеволе, Карасев сыграют у гостей
2019.08.31 18:13
4
Дивеев, Кучаев, Бийол – в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»; Гудиев, Садулаев, Харин сыграют у гостей
2019.08.25 15:24
1
«Ахмат» продлил контракт с Гудиевым после матча с «Зенитом»
2017.12.12 09:04
Гудиев: «Аренда в «Уфу» – просто слух».
2016.01.29 12:21
2
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2016.01.22 01:06
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