За приз Яшина поспорят 13 вратарей РПЛ

Опубликован список претендентов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю российского футбольного сезона.
В прошлом году награда досталась Станиславу Агкацеву из «Краснодара». В 2026-м за нее поборются 13 голкиперов:
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Денис Адамов («Зенит»)
- Игорь Акинфеев (ЦСКА)
- Максим Бориско («Балтика»)
- Виталий Гудиев («Акрон»)
- Александр Дегтев («Сочи»)
- Александр Максименко («Спартак»)
- Никита Медведев («Пари НН»)
- Антон Митрюшкин («Локомотив»)
- Богдан Овсянников («Оренбург»)
- Сергей Песьяков («Крылья Советов»)
- Евгений Ставер («Рубин»)
- Рустам Ятимов («Ростов»)
Источник: «Коммерсантъ»