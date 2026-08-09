Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о замене форварда Лусиано Гонду в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

Аргентинца заменили на 59-й минуте.

У Гонду за полгода в ЦСКА один гол в РПЛ.

Футболиста выменяли у «Зенита» зимой. В Петербург отправился защитник Игорь Дивеев.

– Почему вы заменили Лусиано Гонду?

– Во втором тайме в первой линии стало меньше качества, поэтому надо было освежить нападение. К тому же Тамерлан хорошо сыграл против «Локомотива». Он вышел свежим, стал навязывать борьбу. Одной из наших целей было доставлять мяч в штрафную с фланга, поэтому мы поменяли Кругового так, чтобы он подавал левой ногой. Так что мы рассчитывали на свежесть Тамерлана и его способность навязывать борьбу.