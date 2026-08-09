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Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»

9 августа, 09:27
4

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о замене форварда Лусиано Гонду в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

  • Аргентинца заменили на 59-й минуте.
  • У Гонду за полгода в ЦСКА один гол в РПЛ.
  • Футболиста выменяли у «Зенита» зимой. В Петербург отправился защитник Игорь Дивеев.

– Почему вы заменили Лусиано Гонду?

– Во втором тайме в первой линии стало меньше качества, поэтому надо было освежить нападение. К тому же Тамерлан хорошо сыграл против «Локомотива». Он вышел свежим, стал навязывать борьбу. Одной из наших целей было доставлять мяч в штрафную с фланга, поэтому мы поменяли Кругового так, чтобы он подавал левой ногой. Так что мы рассчитывали на свежесть Тамерлана и его способность навязывать борьбу.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Ростов ЦСКА Гонду Лусиано Игдисамов Дмитрий
Комментарии (4)
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Интерес
1786260514
...а остальных заменил за блестящую игру?Которая после этого утратила и доселе малую стройность.И по рожам на лавке уже видно, что массовое недовольство зреет.
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Xiko
1786262092
этот Гонду был вообще бесполезен, я такого бревна давно не видел...вышел бы тот же Заболотный, больше было бы эффекта. Игра вчера была безумно анти-футбольная, складывалось впечатление, что с мячом вообще не понимали, что делать. Но хочется выделить Данилова и Торопа, хороший матч провели, если бы не Тороп, то 1-2 мяча бы точно залетело. Данилов хорошо свою работу сделал, оборонял на 5+, отличная молодежка. Про нападение, вообще молчу...слезами тут не отделаешься. Короче, есть предчувствие, что очередной сезон будем болтаться 5-8 место. Но, не хочется делать какие-либо вердикты, только 3 тур, мб разыграются, начало сезона таки, надеюсь на лучшее всей душой за любимый клуб. ВПЕРЕД ЦСКА!
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САДЫЧОК
1786269643
Идиот! А, то что он не получает мячи- не видишь? Лусиано вынужден отходить, бороться, да еще и пасовать на бездарей в полузащите! В ЦСКА не полузащиты! Кисляк один не в состоянии тянуть! В глухой запас Облякова, Баринова и искать полузащитников!
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