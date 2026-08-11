Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков

Российский тренер Леонид Слуцкий не верит в перспективы «Локомотива» без Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

– Если из этого «Локомотива» убрать Батракова и Карпукаса, то эта команда будет бороться за выживание в этом сезоне.

– Карпукаса в нынешнем состоянии?

– Неважно. Он сохраняет мячи под давлением и балансирует игру между атакой и обороной.

Вы берете отдельные матчи, а я допускаю, что он в этом году не так ярко выглядит, как и весь «Локомотив», в том числе из-за желания уйти.