«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о разногласиях между главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

– На прошлой неделе публично выступил Баринов. Мы уже в открытую получаем сигналы, что в «Локомотиве» все плохо.

Если перевести на обычную жизнь, это тяжелый развод. Ротенберг не хочет Галактионова, но убрать его не может.

– Он специально не покупает игроков под Галактионова?

– Я думаю, что он никаким образом не будет усиливать Галактионова.

С другой стороны, в одиночку он убрать его не может, потому что это было решение совета директоров.

Получается, что теперь все мучаются: президент клуба, генеральный директор, главный тренер и все игроки, знающие, что происходит.

– Еще неделю назад вы говорили, что усиление не происходит из-за дыры в бюджете. Какая версия более правдивая?

– Дыра в бюджете была каждый год, это легкопереносимое событие для РЖД. Сейчас я убедился, что Ротенбергу и Галактионову пора разводиться.

– Что вас в этом убедило?

– Я вижу, что команду не усиливают, за тренера никто не заступается, тренер из тяжелейшей ситуации выходит в одиночку.

Я считаю Галактионова большим тренером, но он в первый раз попал в историю противостояния с чиновниками и не справляется с этим.

Команда вся вышла из-под контроля, футболисты в голове держат уход. Как он будет настраивать Батракова, когда ему долбят, что за ним придет «Галатасарай»? Как он будет настраивать Карпукаса в «Зените»?

60 миллионов рублей стоит в любую сторону в случае ухода Галактионова. Я не уверен, что Михаил Михайлович, даже если он обиделся, должен подать в отставку. Он честно отработал в «Локомотиве» четыре года.

– Почему его не могут просто уволить?

– Я не знаю. Потому что Белозеров, как человек, который не смотрит футбол каждый день, сказал: «Если вы будете в тройке, мы автоматически продлим вам контракты». Так и получилось.

Это произошло за спиной Ротенберга. Его не было на совете директоров, на котором продлили Галактионова и Ульянова.

– Ваш прогноз: что будет с «Локомотивом»?

– Кто-то уйдет: либо Ротенберг, либо Галактионов.

Один из них ратует, что из мертвой ситуации выкачал деньги, поэтому сейчас у него как будто есть рейтинг. Он больше думает о деньгах, чем о результате.

Мне симпатичен Галактионов, я не хотел бы, чтобы он попал в такую ситуацию. Для него лучше было бы в этой ситуации остаться в белом смокинге.

– Чтобы его убрали?

– Чтобы договорились каким-то образом.