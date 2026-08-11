Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»

Адриан Файха, агент полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, прояснил ситуацию с будущим игрока в московском клубе.

Сообщалось, что этим летом аргентинец хотел сменить команду, но в итоге согласился продлить контракт с красно-белыми.

«После долгих месяцев переговоров мы наконец сильно продвинулись в вопросе с Эсекьелем и «Спартаком».

Остались только незначительные детали. По-моему, они не должны помешать продлению соглашения», – сказал агент.