Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»

Адриан Файха, агент полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, прояснил ситуацию с будущим игрока в московском клубе.
Сообщалось, что этим летом аргентинец хотел сменить команду, но в итоге согласился продлить контракт с красно-белыми.
«После долгих месяцев переговоров мы наконец сильно продвинулись в вопросе с Эсекьелем и «Спартаком».
Остались только незначительные детали. По-моему, они не должны помешать продлению соглашения», – сказал агент.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
- Его действующий договор истекает летом 2027-го.
- В это трансферное окно хавбеком интересовались «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и АЕК.
Источник: «Лепсая Live»