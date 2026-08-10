РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед

«Факел» и «Ахмат» разошлись миром в заключительном матче 3-го тура Мир РПЛ – встреча в Воронеже завершилась нулевой ничьей.
Игру на стадионе «Факел» обслуживала бригада арбитра Алексея Сухого.
На 38-й минуте воронежцы лишились нападающего Максима Турищева, который покинул поле из-за травмы. Вместо него в игру вступил форвард Белайди Пуси.
Голевых моментов команды за оставшееся время не создали.
После трех туров «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Грозненцы расположились на 12-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Факел
Ахмат
Даниил Фролкин
0%
Матвей Бардачев
0%
Игорь Юрганов
0%
Альберт Габараев
0%
Дарко Тодорович
0%
Алексей Сутормин
0%
Вячеслав Якимов
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Николай Гиоргобиани
0%
Ильнур Альшин
0%
Максим Турищев
0%
Бутта Магомедов
0%
Абдулла Багамаев
0%
Антон Ковалев
0%
Аксель Гнапи
0%
Белайди Пуси
0%
Показать всех игроков
Вадим Ульянов
0%
Мирослав Богосавац
0%
Турпал-Али Ибишев
0%
Усман Н'Донг
0%
Клисман Цаке
0%
Арсен Адамов
0%
Жулио Ромао
0%
Лечи Садулаев
0%
Кирилл Щетинин
0%
Максим Самородов
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Мануэль Келиано
0%
Исмаэл
0%
Эральд Максути
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»