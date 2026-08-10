РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед

«Факел» и «Ахмат» разошлись миром в заключительном матче 3-го тура Мир РПЛ – встреча в Воронеже завершилась нулевой ничьей.

Игру на стадионе «Факел» обслуживала бригада арбитра Алексея Сухого.

На 38-й минуте воронежцы лишились нападающего Максима Турищева, который покинул поле из-за травмы. Вместо него в игру вступил форвард Белайди Пуси.

Голевых моментов команды за оставшееся время не создали.

После трех туров «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Грозненцы расположились на 12-й строчке.