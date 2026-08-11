Генич прокомментировал голевую ошибку Агкацева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением об ошибке вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в игре третьего тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые открыли счет на 2-й минуте – отличился нападающий Манфред Угальде.

Агкацев после удара не сумел зафиксировать мяч и отправил его в свои ворота.

«Краснодар» добыл волевую победу 2:1.

– Я помню его ошибку с Махачкалой, когда он не выронил мяч, а просто убежал в другой угол.

Здесь, я думаю, это та же ошибка, что и у Шелии [в моменте с голом на 91-й минуте в матче «Ахмат» – «Спартак»].

Он уже мысленно поймал этот мяч. Мы со Стасом в дружеских отношениях, я его подколол.

– Что сказал Стас?

– Ну, рано или поздно я должен был совершить такой косяк. Он сам прекрасно понимает, что ошибся. Но таких ошибок больше не будет.