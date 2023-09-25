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Спартак
Манфред Угальде
€ 12 млн
Манфред Угальде
Спартак
25 мая 2002 (24), Эредия
#9 | Нападающий
173 см
Коста-Рика
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24 сентября
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Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
22 сентября
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Угальде высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ
22 сентября
Угальде рассказал, чем его удивил Даку
16 сентября
4
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
5 сентября
4
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
5 сентября
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
29 августа
1
В «Спартаке» оценили влияние трансфера Даку на игру Угальде
26 августа
Бубнов одним словом описал автогол «Зенита» в матче со «Спартаком»
25 августа
8
Угальде оценил нацеленность «Спартака» на чемпионство
24 августа
4
Карседо оценил конкуренцию Даку с Угальде в «Спартаке»
22 августа
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
20 августа
4
Карседо описал Угальде двумя словами
17 августа
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
17 августа
1
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
17 августа
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Угальде рассказал, как ему играется с Даку
16 августа
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Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
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«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
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Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
13 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
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Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
10 августа
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Карседо прояснил будущее Угальде в «Спартаке»
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