Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку дал комментарий после матча с «Балтикой».

«Спартак» победил в 4-м туре РПЛ со счетом 2:1. Встреча проходила в Калининграде.

Даку вышел в стартовом составе вместе с Манфредом Угальде.

Албанец отдал результативный пас на аргентинца в моменте с первым голом.

– Как вы приняли решение о переходе в «Спартак»? Тяжело было уходить из «Рубина»?

– Мы все знаем, сколько всего произошло у меня в «Рубине». У меня там много друзей, я провел три года, поэтому уходить было тяжело. Но сейчас я в «Спартаке» и хочу просто играть здесь.

– Насколько вам комфортно играть в схеме с двумя нападающими?

– Я очень хорошо знаю Угальде и понимаю, как он играет. Такое ощущение, будто мы вместе выступаем уже три‑четыре года. У нас есть футбольное взаимопонимание. Нужно еще немного сыграться, и все будет хорошо.