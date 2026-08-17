Назван лучший комментатор и ведущий России

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров выбрал лучшего комментатора и ведущего России.
«Дмитрий Губерниев. Делает из любой студии, из любого вида спорта, из любой новости шоу.
Может в одиночку сделать интересным целый вид спорта.
Скорость реакции, эрудированность, русский язык, экспрессия – все также на высочайшем уровне», – написал Егоров.
- Губерниев на спортивном ТВ с прошлого века.
- На «Матч ТВ» уроженец Дрезны работает с 2015 года – со дня основания холдинга.
- Также Губерниев находится в штате ВГТРК.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова