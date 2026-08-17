Назван лучший комментатор и ведущий России

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров выбрал лучшего комментатора и ведущего России.

«Дмитрий Губерниев. Делает из любой студии, из любого вида спорта, из любой новости шоу.

Может в одиночку сделать интересным целый вид спорта.

Скорость реакции, эрудированность, русский язык, экспрессия – все также на высочайшем уровне», – написал Егоров.