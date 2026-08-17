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Назван лучший комментатор и ведущий России

17 августа, 18:34
7

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров выбрал лучшего комментатора и ведущего России.

«Дмитрий Губерниев. Делает из любой студии, из любого вида спорта, из любой новости шоу.

Может в одиночку сделать интересным целый вид спорта.

Скорость реакции, эрудированность, русский язык, экспрессия – все также на высочайшем уровне», – написал Егоров.

  • Губерниев на спортивном ТВ с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» уроженец Дрезны работает с 2015 года – со дня основания холдинга.
  • Также Губерниев находится в штате ВГТРК.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Цугундeр
1786981130
)) Да-да.Так он парень хоть куда, только ссытся иногда.. (с) вольный пересказ))
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zigbert
1786981923
Ну а что берет всегда нахрапом. Его не смутит длинная очередь к кассе - пойдет по головам.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786983483
Извольте,а я НЕ согласен
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АК 68
1786985556
"Базарная баба"-правильно про губерниева сказала Елена Вяльбе. Лезет туда, куда его не просят, где он некомпетентен, начинает давать советы футболистам , тренерам. Люди всю жизнь футболу отдали, а он видел его только по телевизору и даёт какие-то советы, советчик хренов.Как только вижу на экране губера, сразу переключаю на другой канал, пустословие его не хочется слушать, раздражает всё это. Егоров сам наверное такой, а может ещё и хуже, поэтому выбирает себе подобных.
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Просто-333
1786986598
Делает из любой студии, из любого вида спорта, из любой новости дурдом. Так вернее будет
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nik55
1787032794
губошлеп лучший ---не смешите народ
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Paulchess
1787209876
Не знаком с трудами г-на Егорова, он выбрал не лучшего коментатора России а лучшего для себя. Лучше футбол без звука посмотрю. Лучший Вася Уткин. R.I.P.
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