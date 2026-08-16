Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об уходе игроков из «Локомотива».
– Сейчас уйдут Карпукас и Батраков, и я вообще не знаю, как «Локомотив» играть будет. Останется ждать и смотреть. Команда в кризисе.
– Обычно в таких случаях крайними делают тренеров.
– Понятно, что ответственность несет тренер. Но вопрос в глубине состава, тренер подбором игроков не занимается. А глубины состава у «Локомотива» нет. Люди уходят, а на замену прийти почему‑то никто не может. Проблема не только в Галактионове.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- В прошлом сезоне команда взяла бронзу.
- В следующем туре РПЛ «Локо» сыграет на выезде против ЦСКА (22 августа).
Источник: «Матч ТВ»