Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил российских вратарей: Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Надо понимать, что Акинфеев решил остаться в своей стране, это его решение. Безусловно, трофеи, которые выиграл Сафонов, говорят о нем многое, но Акинфеев для меня всегда будет номером один.

Я помню с детства его матчи за ЦСКА», – сказал Лончар.