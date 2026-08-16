Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил российских вратарей: Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.
«Надо понимать, что Акинфеев решил остаться в своей стране, это его решение. Безусловно, трофеи, которые выиграл Сафонов, говорят о нем многое, но Акинфеев для меня всегда будет номером один.
Я помню с детства его матчи за ЦСКА», – сказал Лончар.
- 40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.
Источник: Metaratings