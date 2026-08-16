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Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева

16 августа, 11:41
6

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил российских вратарей: Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Надо понимать, что Акинфеев решил остаться в своей стране, это его решение. Безусловно, трофеи, которые выиграл Сафонов, говорят о нем многое, но Акинфеев для меня всегда будет номером один.

Я помню с детства его матчи за ЦСКА», – сказал Лончар.

  • 40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
  • В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Акрон ПСЖ ЦСКА Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Лончар Стефан
Комментарии (6)
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Томик
1786875975
Сафонову это даже не интересно теперь. Постаревший у коней мальчик, который так и не смог заставить себя выйти из зоны комфорта, только мечтать может о такой карьере. Хвалите его побольше, а то кризис среднего возраста может сильно придавить.
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WadSon
1786876019
Есть подозрение, что Сафонов не знает о том, что ему этот высер сообщили, а если и узнает, ему будет так пох.уй на высер какого то фрика)))
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KayGo
1786876047
Ну что там говорить, Акинфеев топ! ЦСКА на нем всегда держался, и благодаря ему всегда был в лидерах!!
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k611
1786878087
Не нужно их сравнивать. Каждый выбрал свой путь.
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a_who
1786893298
Это частное мнение ))) да и Сафонову это мне кажется п о х .
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