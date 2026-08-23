Новая информация о восстановлении Акинфеева после травмы

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, как проходит восстановление Игоря Акинфеева.

40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.

Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.

В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.

Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.

«На данный момент Игорь Акинфеев ежедневно работает в тренажерном зале. Мы ожидаем, что он сможет вернуться к индивидуальным тренировкам на поле во время паузы на матчи сборных [с 21 сентября по 6 октября].

Пока у нас такие планы. По поводу возвращения в состав пока рано что-то говорить. Все будет зависеть от того, как быстро он наберет нужные кондиции», – сказал Безуглов.