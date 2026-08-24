Слуцкий – о лучшем решении в ЦСКА: «Уйти из ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пошутил о своем уходе из армейского клуба.

Он поучаствовал в блиц-опросе вместе с Игорем Акинфеевым.

– Лучшее решение Слуцкого, когда он тренировал ЦСКА?

– Уйти из ЦСКА (смеется).

Акинфеев ответил на вопрос более серьезно: «Лучшее решение – когда главный тренер не мешает команде. Леонид Викторович никогда не мешал команде, наоборот, всегда помогал».