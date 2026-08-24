Слуцкий – о лучшем решении в ЦСКА: «Уйти из ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пошутил о своем уходе из армейского клуба.
Он поучаствовал в блиц-опросе вместе с Игорем Акинфеевым.
– Лучшее решение Слуцкого, когда он тренировал ЦСКА?
– Уйти из ЦСКА (смеется).
Акинфеев ответил на вопрос более серьезно: «Лучшее решение – когда главный тренер не мешает команде. Леонид Викторович никогда не мешал команде, наоборот, всегда помогал».
- Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009-2016 годах.
- С командой он трижды взял РПЛ.
- Последний раз – в 2016 году. С тех пор ЦСКА не становился чемпионом.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева