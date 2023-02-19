Леонид Слуцкий

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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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19:23
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
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Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:19
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18:40
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18:33
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18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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18:04
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17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
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16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
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16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
8
16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
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16:10
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Леонид Слуцкий
Тренер
Имя
Леонид
Отчество
Викторович
Фамилия
Слуцкий
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1971
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Первая лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Лига конференций 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи 2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Товарищеские матчи 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Copa del Sol 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Copa del Sol 2010
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1995
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Рубин
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.10.2022
Волга
2 : 1
Рубин
12 марта
17:37
«Рубин» продолжил победную серию после ухода Слуцкого
2
10 марта
21:24
Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России
11
7 марта
18:11
«В нашем футболе он никто, даже мяч пожонглировать не сможет». Мостовой – о Слуцком
3
10:37
Слуцкий рассказал, чем его поразил новичок «Зенита» Ренан
09:56
Слуцкий составил символическую сборную 18-го тура РПЛ
6
09:15
Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном
3
6 марта
10:14
Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ
3
5 марта
18:08
Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале
6
12:33
Видео
Тарасов сообщил, какую команду возглавит Слуцкий
5
4 марта
10:37
Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»
7
3 марта
18:28
Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе»
10
16:57
«Мы в этот момент в нарды играли». Слуцкий – о новости про медосмотр Дзюбы в «Витессе»
15:54
Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина
2
14:53
Слуцкий назвал трех самых талантливых российских футболистов, с которыми он работал
4
13:59
«То ли гений, то ли идиот». Слуцкий – о Чалове
1
2 марта
23:42
«Глупый и неотесанный болван». Губерниев – о Слуцком
14
16:31
Слуцкий согласился организовать встречу Дзюбы и Генича. Артем угрожал комментатору расправой
10
1 марта
22:15
Слуцкий настаивает, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Рубина», а не из батумского «Динамо»
1
19:56
Дзюба назвал своего главного друга из футбола
5
28 февраля
09:55
«Спартак» – большое открытие». Слуцкий рассказал, чем его поразила команда Абаскаля
4
27 февраля
14:32
Мостовой: «Слуцкому лучше молчать. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»
19
25 февраля
21:23
Генич восхитился комментаторской работой Слуцкого на матче «Реал» – «Атлетико»
4
21 февраля
22:25
В «Волге» ответили на критику Слуцкого: «У него или поле плохое, или судьи судить не умеют»
2
18:29
«Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит»
29
20 февраля
22:59
Бракамонте назвал двух лучших тренеров в своей карьере
5
15:19
Фото
«Премиум-тур для тех, у кого все есть». Слуцкий собирает компанию для недельной поездки в Аргентину
1
15 февраля
21:37
Видео
Гончаренко дал интервью Слуцкому
1
18:27
«Как Ельцин». Иванов рассказал, как Слуцкий уходил из «Рубина»
14 февраля
15:46
Слуцкий назвал лучших российских игроков в 21-м веке
7
13:53
Слуцкий объяснил, почему Жирков не заиграл в «Челси»
1
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3
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19.02.2023 14:36
Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона
Собрали пять главных моментов.
30.10.2022 18:04
«Рубин» лихорадит при Слуцком – вылетел из Кубка и далек от первого места. Фанаты уже требовали отставку
Клуб идет на шестом месте в Первой лиге.
07.02.2020 12:55
Эдегор раскрепостился в «Витессе», забивает «Реалу», дружит с Вальверде и мечтает вернуться в Мадрид
Его рано называли неудачником.
3
28.01.2020 12:27
Слуцкий в России только и делает, что дает интервью. Мы насчитали девять за два месяца
Может, мы тоже возьмем?
7
20.12.2019 16:35
Человек, который везде ездит за Слуцким
Олег Яровинский – новый спортивный директор «Рубина».
19.12.2019 21:12
Слуцкий в «Рубине» – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно
Какое мнение у вас?
28
19.12.2019 16:31
Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?
Понять логику Слуцкого сложно, но можно.
14
05.12.2019 20:19
Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать
Большое интервью Леонида Слуцкого.
34
30.11.2019 12:51
В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды
Собрали все, что происходило со Слуцким за это время.
12
21.10.2019 15:00
Как же хорош Эдегор: красиво ассистирует, классно забивает, тащит «Сосьедад» в зону ЛЧ
Что с ним сделал Слуцкий? Раскрепостил.
3
05.08.2019 11:56
Как дела у Слуцкого? Сыграл вничью с «Аяксом», потерял лидеров, до сих пор привыкает к Голландии
Давно о нем не вспоминали.
12
10.04.2019 12:05
Слуцкий в огне: не выигрывал месяц, хитово оскорбил судью, получил дисквалификацию
«Витесс» играет весело, но падает в таблице.
12
16.02.2019 16:30
Проблемы Слуцкого в Голландии: поражения, трусливая тактика, русские помощники
«Витесс» не выигрывает уже месяц.
11
03.02.2019 09:50
Слуцкий радовался победе в два мяча, а через минуту получил ничью
VAR работает и в Голландии.
5
17.01.2019 12:45
Челлендж-2009/2019. Как изменились звезды футбола за 10 лет
15 знаменитых персон из России и остального мира.
33
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11.09.2019 19:04
Вячеслав Караваев перешeл в Зенит за деньгами
«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «Витесса» защитника Вячеслава Караваева.
02.06.2019 11:13
Леонида Слуцкого крышуют РУССКИЕ в Голландии
Оказывается у Голландского клуба Витесс русские корни и возможно Леонид Слуцкий не просто так стал главным тренером в этой команде. Смотрите видео и делайте выводы сами. Везде русские -одним словом.
30.05.2019 17:04
Артем Дзюба перейдет в Английский клуб
Артем Дзюба и вправду собрался в Англию. Хочет Артем перейти в Английский клуб уже и агента себе нашел. Агент самого Роналду. Знаете что я думаю ведь тут самое главное чтобы про Дзюбу потом не писали в интернете то что пишут сейчас про Леонида Слуцко
29.05.2019 21:02
Фаны Витесса выпроваживают Леонида Слуцкого
К огромному разочарованию своих болельщиков Витесс Леонида Слуцкого уступил дома «Утрехту» со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф за дополнительную путевку в Лигу Европы, и в следующем сезоне останется без еврокубков. Фаны команды не довольны
11.01.2018 17:00
Сколько можно было заработать на «Халле» Слуцкого
Российский тренер провалился в Англии, но стал настоящей находкой для ставок.
21
31.08.2017 19:39
Футбол без мата – как солдат без автомата.
Самые жесткие высказывания игроков и тренеров, судей в российском футболе за последние пару лет.
1
23.07.2017 00:48
Взбесившийся антивирус. Почему об игре ЦСКА пишут ерунду
Блог «Андре Андре» о странной реакции экспертов на матч ЦСКА – «Локомотив».
21.07.2017 22:41
Армейский круговорот. Ждёт ли ЦСКА провал в еврокубках?
По следам матча ЦСКА – Локомотив
11.06.2017 13:01
Почему у Слуцкого может получиться в «Халл Сити» вопреки ожиданиям провала
Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявит
20.04.2017 00:50
Уж сколько раз твердили миру…
Ложка трезвости в хмельной волне лести дебютанту Слуцкому
28.03.2017 15:11
Что завтрашние газеты напишут о матче Россия – Бельгия
Во вторник сборная России проведет очередной товарищеский матч и откроет для себя стадион «Фишт» в Сочи. Блог «Бескрайний нападающий» уже изучил завтрашнюю прессу и предлагает обзор самых интересных текстов.
28.12.2016 12:00
«Это’О пел: «Дагестан, вперед!» Сердер Сердеров – об «Анжи» и приглашении в «Ювентус»
Сердеров поиграл в ЦСКА и «Анжи», но уехал в Европу. Нападающий болгарской «Славии» рассказал Александру Плеханову, как в дубле «армейцев» ему не давали играть, а в «Анжи» звезды прикалывались на тренировках.
13
08.12.2016 16:00
КВН, ЧГК и другие клубы для Слуцкого
Леонид Слуцкий и ЦСКА решили расстаться. Поездка со сборной во Францию подпортила имидж Леонида Викторовича как тренера, но клубов, в которых его встретят с распростертыми объятьями, хватает.
6
06.12.2016 16:05
Почему ЦСКА обыграет «Тоттенхэм» в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов
Групповой этап Лиги Чемпионов вступает в свою решающую фазу, именуемую «последний тур». В это время здесь решается судьба многих команд, в том числе и московского ЦСКА, который еще может выйти в Лигу Европы.
02.12.2016 13:53
Уйти, нельзя остаться
Блог «Мысли в слух» советует Леониду Слуцкому побыстрее покинуть ЦСКА. И даже знает команды, в которых он бы точно пригодился.
1
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