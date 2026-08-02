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Леонид Слуцкий
Статистика
Леонид Слуцкий - статистика
Россия
4 мая 1971 (55)
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Китай. Суперлига 2026
Товарищеские матчи 2026
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Суперкубок Китая 2025
Китай. Суперлига 2024
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Суперкубок Китая 2024
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Россия. Кубок 2013/2014
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Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Copa del Sol 2010
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1995
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
И
В
П
Н
Шанхай Шэньхуа
20
8
7
5
Китай. Суперлига, 21 тур
Ляонин Тиерен
3 : 1
02.08.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 20 тур
Шанхай Порт
2 : 0
25.07.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 19 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
18.07.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 17 тур
Шанхай Шэньхуа
3 : 2
05.07.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 16 тур
Далянь Йингбо
1 : 4
28.06.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 10 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
05.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 3
01.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 8 тур
Хэнань
0 : 3
26.04.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.04.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
3 : 1
18.04.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 0
11.04.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 4 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 3
05.04.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 3 тур
Бейджин Гуоань
1 : 1
21.03.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 2 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 1
14.03.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
5 : 3
07.03.2026
Далянь Йингбо
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