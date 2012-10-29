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Леонид Слуцкий
Новости
Леонид Слуцкий - новости
Россия
4 мая 1971 (55)
Тренер
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Публикации
Агент ответил, возглавит ли Слуцкий «Краснодар»
Вчера, 14:27
3
Бубнов предложил трех тренеров на замену Карпина в сборной России
Вчера, 13:54
11
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
55-летний Слуцкий рассказал, как у него складывается с девушками
2 ноября
4
«Локомотиву» предложили трех российских тренеров
2 ноября
7
Мостовой определил, кто больший шарлатан – Слуцкий или Мусаев
2 ноября
20
Слуцкий назвал лучшего российского футболиста 21-го века
30 октября
8
Слуцкий назвал бывших российских футболистов, которые могли бы заиграть в АПЛ
29 октября
Слуцкий рассказал о несостоявшемся переходе Аршавина в ЦСКА: «Побоялись взять игрока «Зенита»
29 октября
Слуцкий предсказал следующего обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Мостовой: «Я играл в футбол и ещe в хоккей, а Слуцкий и Гурцкая даже на коньках не стоят»
29 октября
12
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Слуцкий раскрыл, сколько денег потратил на 50-летний юбилей
29 октября
6
Пономарев жестко обратился к Селюку: «Не твоe это собачье дело»
29 октября
9
Слуцкий прокомментировал невызов Глушенкова в сборную России
29 октября
3
Бубнов сделал последнее предупреждение Слуцкому: «Еще раз рот раскроешь – пожалеешь»
28 октября
37
Слуцкий составил топ-3 российских футболистов, игравших в Англии
28 октября
3
Реакция Мостового на появление Слуцкого на церемонии вручения «Золотого мяча»
27 октября
10
Селюк – о Слуцком: «Ничтожество и пустомеля»
27 октября
10
Слуцкого назвали вредителем и коррупционером
27 октября
3
Гурцкая – о пропаже Мостового перед встречей со Слуцким: «В канализациях его искать не будем»
27 октября
5
Мостовой – о Слуцком: «Пришло время поставить его на место»
26 октября
23
Слуцкий сказал, кто должен получить «Золотой мяч»
26 октября
1
Слуцкий ответил на угрозу Мостового
26 октября
5
Слуцкий – о Батракове: «Он никогда не выиграет «Золотой мяч»
26 октября
5
Слуцкий назвал тренера и агента, которые вредят российскому футболу
26 октября
7
Мостовой ответил на оскорбление от Слуцкого
24 октября
15
Спартаковец Джику – о критике от Слуцкого: «Не знаю, кто это, какой-то тренер»
24 октября
6
Слуцкий знает, кто должен играть в воротах ЦСКА против «Спартака»: «Про него можно забыть»
23 октября
4
1
2
3
4
5
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