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Леонид Слуцкий
Материалы
Леонид Слуцкий - материалы
Россия
4 мая 1971 (55)
Тренер
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Эдегор раскрепостился в «Витессе», забивает «Реалу», дружит с Вальверде и мечтает вернуться в Мадрид
Его рано называли неудачником.
07.02.2020 12:55
3
Слуцкий в России только и делает, что дает интервью. Мы насчитали девять за два месяца
Может, мы тоже возьмем?
28.01.2020 12:27
7
Человек, который везде ездит за Слуцким
Олег Яровинский – новый спортивный директор «Рубина».
20.12.2019 16:35
Слуцкий в «Рубине» – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно
Какое мнение у вас?
19.12.2019 21:12
28
Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?
Понять логику Слуцкого сложно, но можно.
19.12.2019 16:31
14
Слуцкий заговорил про политику: коррупция – с ней бороться, Навальный – интересный спикер, Россия – нужно улучшать
Большое интервью Леонида Слуцкого.
05.12.2019 20:19
33
Как же хорош Эдегор: красиво ассистирует, классно забивает, тащит «Сосьедад» в зону ЛЧ
Что с ним сделал Слуцкий? Раскрепостил.
21.10.2019 15:00
3
Челлендж-2009/2019. Как изменились звезды футбола за 10 лет
15 знаменитых персон из России и остального мира.
17.01.2019 12:45
33
Форвард Слуцкого сломал ногу. Его унесли на носилках
Самое жуткое, что такое уже было.
30.09.2018 21:25
1
Как там дела у Слуцкого
Как играет «Витесс» – разбираем на цифрах и видео.
25.09.2018 15:55
9
Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков
Наш тренер очень зол.
17.08.2018 13:00
7
Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов
Первый рекорд уже есть.
12.08.2018 18:25
10
Как дела у Слуцкого в Голландии
Фанаты, трансферы и разгромы.
13.07.2018 17:05
11
Слуцкий комментирует сборную. И как он?
Наши проиграли крупно, но слушать было интересно.
24.03.2018 10:10
18
Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем
Российский тренер продолжит покорять Европу.
09.03.2018 17:05
28
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