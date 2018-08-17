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Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков

«Витесс» проиграл швейцарскому «Базелю» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:1 (первый матч завершился поражением голландцев с таким же счетом). Но главным моментом игры стало удаление защитника «Витесса» Джейка Кларка-Салтера, после которого Леонид Слуцкий пришел на пресс-конференцию и разнес арбитра встречи за решение показать красную карточку:

«Грубая ошибка судьи стала причиной плохого результата для нас. После нее нам было очень сложно играть 65 минут в меньшинстве против «Базеля», да к тому же еще и выездной матче. Но я все равно очень горжусь своими ребятами. Я раздражен из-за такого развития событий. Любое решение судьи влияет на будущее команды в раунде на выбывание. А арбитр взял и допустил ошибку, работая на матче крупного турнира. Я расстроен и разочарован. Мне кажется, это был достаточно легкий момент. Кроме того, судья находился рядом, и я правда не понимаю, почему он показал красную карточку»

Слуцкого поддержал нападающий «Витесса» Брайан Линссен: «Кларк-Солтер шел в мяч и добрался до него. Такое решение судьи – это очень смешно, там не было красной карточки».

Вот так выглядел этот момент. Кларк-Салтер сначала и правда коснулся мяча, но потом ногой влетел в плечо игроку «Базеля».

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Лига Европы Лига Европы Витесс Кларк-Салтер Джейк Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Vickont
1534510002
Надо у Егорова и Лапочкина спросить. В эпизоде с Гранквистом и Витиньо, он усмотрел лишь несчастный случай, а тут наверно и нарушения не было
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Cules2013
1534525212
По таким фото нельзя однозначно судить о ситуации. Лучше бы вместо видео со Слуцким, было видео эпизода. Однако, моё мнение, исходя из имеющейся инфы, что формальные причины показать красную у арбитра были, хотя бы потому, что игрок высоко поднял ногу и въехал шипами аж в плечо. Это точно не чистая игра. По правилам, если ты даже сыграл в мяч, но потом срубил игрока - это всё равно фол. Леонид ищет отмазки. То, что его поддержал игрок его команды - лол, я бы посмотрел на того, кто бы сделал наоборот. Я уже молчу о том, что игроки вообще редко когда признают свои нарушения, даже если там прыжок двумя ногами сзади. Витессу по силам было проходить Базель, и обидно вылетать из еврокубков так рано. Это понятно. С другой стороны - Витесс, да и голландские клубы в целом, последние годы в еврокубках ни о чём, за редким исключением. Фейеноорд вообще опозорился как не знаю кто. А Леонид, скорее всего, ещё и на штраф нарвётся за длинный язык.
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Karpathian
1534528642
Кларк-Салтер на Тимати похож
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FanatSerj
1534534495
по фото мало что понятно, тут динамика момента нужно.
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Spiridonovich
1534542350
По другому и быть не может. Если выигрывает команда Слуцкого то это благодаря его гению. Здесь дважды продули и моментально списали на судей. Нельзя же Ленчика уличить в бездарности. Когда он тренировал Халл Сити, там тоже были виноваты судьи и хозяева. А вот, когда он сборную унизил и опустил ниже плинтуса на ЧЕ, виноваты были игроки.
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tilvan
1534586405
была опасная игра с высоко задранной ногой. ну не успеваешь ты к мячу, не тянись шипами, сыграй корпусом
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starche
1534843804
Закономерный итог работы физрука.
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