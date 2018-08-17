Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков

«Витесс» проиграл швейцарскому «Базелю» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:1 (первый матч завершился поражением голландцев с таким же счетом). Но главным моментом игры стало удаление защитника «Витесса» Джейка Кларка-Салтера, после которого Леонид Слуцкий пришел на пресс-конференцию и разнес арбитра встречи за решение показать красную карточку:

«Грубая ошибка судьи стала причиной плохого результата для нас. После нее нам было очень сложно играть 65 минут в меньшинстве против «Базеля», да к тому же еще и выездной матче. Но я все равно очень горжусь своими ребятами. Я раздражен из-за такого развития событий. Любое решение судьи влияет на будущее команды в раунде на выбывание. А арбитр взял и допустил ошибку, работая на матче крупного турнира. Я расстроен и разочарован. Мне кажется, это был достаточно легкий момент. Кроме того, судья находился рядом, и я правда не понимаю, почему он показал красную карточку»

Слуцкого поддержал нападающий «Витесса» Брайан Линссен: «Кларк-Солтер шел в мяч и добрался до него. Такое решение судьи – это очень смешно, там не было красной карточки».

Вот так выглядел этот момент. Кларк-Салтер сначала и правда коснулся мяча, но потом ногой влетел в плечо игроку «Базеля».

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