  • Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы

Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы

Вчера, 20:18
1

Александр Мостовой прокомментировал финал Лиги Европы-2025/26.

«Выиграл – молодец. В футболе давным-давно все придумано: у кого-то получается в одной команде, а не выходит в другой. Нет такого, когда в любой команде у тренера получается. Такого не было и не будет никогда.

Поставьте Гвардиолу в «Осасуну» – я посмотрю, как он выиграет трофей. Анчелотти поставьте в «Сассуоло», и что? Эмери – молодец, надо его поздравить и порадоваться.

А если говорить конкретно о финале, то Буэндия вообще сумасшедший гол второй забил. Причем забил в раздевалку, опустил «Фрайбург». Если бы не этот мяч, во втором тайме немцы могли бы попытаться отыграться. Гол Буэндия – просто фантастика», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
FCSpartakM
1779391898
так говорит, будто Эмери в одном клубе что -то выиграл. Трудно подбирать слова, когда почти не футболист имеет столько трофеев.
