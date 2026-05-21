Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы

Сегодня, 08:48
11

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе своей команды над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Добрый вечер. Фантастика. Европа дала нам очень многое. Лично мне она тоже дала очень многое. Я всегда очень рад играть в Европе. В любом соревновании, но особенно в Лиге Европы.

А также я благодарен клубам, в которых я работал, за указанный путь, а также за поддержку, которую я получил в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Я благодарен владельцам, игрокам.

То, как все настроены, очень важно. Мы серьезно отнеслись к этому соревнованию и старались выложиться по максимуму. В этом году мы отнеслись к нему очень серьезно, были очень сосредоточены.

И, конечно, игроки проявили желание победить. Я говорил им, что нам нужно это желание, нам нужно серьезно отнестись к этому соревнованию, нужно показать на поле, что ты главный герой – и у них это получилось!

В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов – это вызов. АПЛ – самая сложная лига в мире. Бороться за места в первой семерке, пятерке, четверке – это очень непросто. Надеюсь, мы сможем быть близки к таким командам, как «Манчестер Сити» и «Арсенал». Поздравляю «канониров» с титулом!

АПЛ – это огромный вызов для нас. Почему? Мы не претендуем на место в первой семерке. Есть семь лучших команд, шесть лучших, а «Ньюкасл» – седьмой. И мы пытаемся туда попасть. Пытаемся быть стабильными. Мы этого добиваемся. Наша задача – удержаться на этом уровне. Оказавшись там, мы попадаем в еврокубки.

Выиграв этот трофей, мы приобрели ценный опыт. Этот опыт важен для игроков. Потому что в следующем сезоне мы сможем бороться за трофеи. В прошлом сезоне мы проиграли в полуфиналах и четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов – это тоже опыт.

В финале Лиги Европы я был готов победить и был готов проиграть. Это опыт для нас. Конечно, победа лучше», – сказал Эмери.

Источник: BBC
Лига Европы Англия. Премьер-лига Астон Вилла Фрайбург Эмери Унаи
Комментарии (11)
Novochek
1779342876
Уникальный тренер!
TomskFan
1779343359
ну что пора бы уже сменить курс, и лч взять, нооооо это будет нереально. удачи
Romeo 123
1779343636
Эмери доказал всем что он топовый " тренер,Спартак такого "тренеришку" просрал
Сергей-Куприянов-vkontakt
1779343851
Эмери выигрывал много и с разными клубами,но со Спартаком не сладил.Поэтому слабак,как тренер,тренеришка одним словом)))
Semenycch
1779345961
Парнокопытное стадо завидует? Какого тренера выгнали, да еще с позором!
рылы
1779346574
позор тренеришке! со всеми клубами выиграл, но когда доверили главный клуп в его карьере - позорно слился! гы-гы!
Прокс
1779346580
СракТак причастен к этой победе!!!
18+
