Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе своей команды над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Добрый вечер. Фантастика. Европа дала нам очень многое. Лично мне она тоже дала очень многое. Я всегда очень рад играть в Европе. В любом соревновании, но особенно в Лиге Европы.

А также я благодарен клубам, в которых я работал, за указанный путь, а также за поддержку, которую я получил в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Я благодарен владельцам, игрокам.

То, как все настроены, очень важно. Мы серьезно отнеслись к этому соревнованию и старались выложиться по максимуму. В этом году мы отнеслись к нему очень серьезно, были очень сосредоточены.

И, конечно, игроки проявили желание победить. Я говорил им, что нам нужно это желание, нам нужно серьезно отнестись к этому соревнованию, нужно показать на поле, что ты главный герой – и у них это получилось!

В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов – это вызов. АПЛ – самая сложная лига в мире. Бороться за места в первой семерке, пятерке, четверке – это очень непросто. Надеюсь, мы сможем быть близки к таким командам, как «Манчестер Сити» и «Арсенал». Поздравляю «канониров» с титулом!

АПЛ – это огромный вызов для нас. Почему? Мы не претендуем на место в первой семерке. Есть семь лучших команд, шесть лучших, а «Ньюкасл» – седьмой. И мы пытаемся туда попасть. Пытаемся быть стабильными. Мы этого добиваемся. Наша задача – удержаться на этом уровне. Оказавшись там, мы попадаем в еврокубки.

Выиграв этот трофей, мы приобрели ценный опыт. Этот опыт важен для игроков. Потому что в следующем сезоне мы сможем бороться за трофеи. В прошлом сезоне мы проиграли в полуфиналах и четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов – это тоже опыт.

В финале Лиги Европы я был готов победить и был готов проиграть. Это опыт для нас. Конечно, победа лучше», – сказал Эмери.