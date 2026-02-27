Опубликована сетка Лиги Европы до финала

По итогам сегодняшней жеребьевки Лиги Европы была сформирована сетка турнира от 1/8 финала до финала.
В соревновании остались по 2 клуба из Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии, по 1 – из Бельгии, Греции, Дании и Венгрии. Эта жеребьевка была последней в Лиге Европы в этом сезоне.
- Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, ответные – 19 марта.
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 апреля, ответные – 16 апреля.
- Первые матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля, ответные – 7 мая.
- Финал Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.
Источник: официальный сайт УЕФА