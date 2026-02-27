Введите ваш ник на сайте
Опубликована сетка Лиги Европы до финала

Сегодня, 16:38

По итогам сегодняшней жеребьевки Лиги Европы была сформирована сетка турнира от 1/8 финала до финала.

В соревновании остались по 2 клуба из Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии, по 1 – из Бельгии, Греции, Дании и Венгрии. Эта жеребьевка была последней в Лиге Европы в этом сезоне.

  • Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, ответные – 19 марта.
  • Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 апреля, ответные – 16 апреля.
  • Первые матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля, ответные – 7 мая.
  • Финал Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира 1
Источник: официальный сайт УЕФА
ФотоОпубликована сетка Лиги Европы до финала
16:38
ФотоРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
15:19
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
01:40
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира
00:58
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
Вчера, 23:36
Жиру установил рекорд Лиги Европы
Вчера, 22:29
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
3
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Opta назвала главного фаворита Лиги Европы
30 января
2
Только два россиянина вышли в плей-офф Лиги Европы
30 января
3
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
3
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Все новости
