Опубликована сетка Лиги Европы до финала

По итогам сегодняшней жеребьевки Лиги Европы была сформирована сетка турнира от 1/8 финала до финала.

В соревновании остались по 2 клуба из Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии, по 1 – из Бельгии, Греции, Дании и Венгрии. Эта жеребьевка была последней в Лиге Европы в этом сезоне.