- 2 февраля
- 17:09 «Панатинаикос» и два клуба РПЛ интересовались Бакаевым этой зимой 3
- 30 января
- 13:54 Магнуссон: «Fan ID – это просто нелепо!»
- 29 января
- 21:06 Экс-игрок ЦСКА Магнуссон назвал самого талантливого защитника РПЛ 3
- 2 ноября 2022
- 21:14 В «Зените» объяснили, почему Лодыгин неудачно выступал за команду 2
- 26 октября 2022
- 22:33 Только одна команда топ-20 лиг Европы идет в сезоне без потерь очков. В 9 матчах у нее 2 пропущенных гола
- 17 июля 2022
- 20:11 Товарищеский матч. «Байер» и «Панатинаикос» голов не забили, Лунев и Лодыгин сыграли тайм 1
- 9 июля 2022
- 11:44 Фото Экс-защитник ЦСКА Магнуссон перешел в «Панатинаикос» 1
- 4 июня 2022
- 20:36 Фото Экс-вратарь сборной России Лодыгин перешел в «Панатинаикос» 5
- 29 мая 2022
- 23:57 Талалаев может возглавить «Панатинаикос» или «Арис»
- 6 января 2021
- 17:22 Фото Игрока «Антверпена» не пустили на тренировку из-за надетой в знак протеста футболки «Андерлехта» 3
- 12 октября 2020
- 17:57 Фото Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио подписал контракт с «Панатинаикосом» 1
- 22 июня 2020
- 14:38 «Мной интересовался «Манчестер Сити», но думаю только об «Интере». Защитник Вагианнидис подтвердил переход в миланский клуб
- 08:17 Суперлига. «Олимпиакос» разгромил «Панатинаикос» в дерби
- 3 июня 2020
- 20:15 Скира: «Интер» подписал защитника «Панатинаикоса» Вагианнидиса»
- 9 февраля 2020
- 22:36 Суперлига. АЕК обыграл «Панатинаикос», команда из 14 матчей при Каррере уступила в одном 6
- 21 декабря 2018
- 00:58 Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
- 24 апреля 2018
- 20:31 «Панатинаикос» отстранен от участия в еврокубках из-за задолженностей
- 2 февраля 2018
- 19:27 «Панатинаикос» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за долгов 1
- 12 января 2018
- 13:04 «Панатинаикос» интересуется Панюковым 1
- 24 августа 2017
- 23:50 Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира 2
- 18 мая 2017
- 06:42 Матч «Панатинаикос» – ПАОК прерван из-за разбитой головы тренера гостей 8
- 2 февраля 2017
- 01:47 Тульский «Арсенал» усилился защитником сборной Болгарии 1
- 1 февраля 2017
- 09:38 Фото «Гранада» арендовала Вакасо
- 20 января 2017
- 23:14 Тульский «Арсенал» близок к подписанию защитника «Панатинаикоса» 1
- 26 декабря 2016
- 08:30 Самба: «В России трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят» 11
- 01:50 Самба: «Хиддинк – просто чума. Тренер и человек топ-уровня» 3
- 9 декабря 2016
- 01:18 Лига Европы: «Сельта» победила «Панатинаикос», «Аякс» и «Стандард» разошлись миром
- 24 ноября 2016
- 23:18 Лига Европы. «Аякс» оказался сильнее «Панатинаикоса», «Сельта» разошлась миром со «Стандардом»