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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
€ 113 млн
Панатинаикос
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Апостолос Николаидис
Сайт:
http://www.pao.gr/
Тренер:
Якоб Неструп
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Расписание
Таблица
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Видео
Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Трансляция
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
«Панатинаикос» – «Пакш»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Фото
37-летний Мхитарян продлил контракт с чемпионом Италии
1 июля
2
Вратарь «Барселоны» уезжает в Грецию
22 июня
В «Панатинаикосе» высказались об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку из Алжира
21 июня
2
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20 июня
2
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
8 июня
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
22 мая
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»
13 мая
4
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались хорватским защитником
30 апреля
Трансляция
«Бетис» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Бетис» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.63
19 марта
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«Панатинаикос» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Панатинаикос» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.3
11 марта
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