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  • «Бетис» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Бетис» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Бетис
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Панатинаикос
8' А. Руйбаль 45+1' С. Амрабат 53' К. Эрнандес 66' Антони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
26
Хави Эрнандес
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Santino Andino
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
72
Милош Пантович
ЛВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
4-1-3-2
25
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
24
Руйбаль
3-2-1-2-2
40
Лафон
26
Эрнандес
3
Катрис
15
Ингасон
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
28
Пельистри
11
Бакасетас
20
7
Тетте
4
Амрабат
21
Рока
21
Рока
4
Амрабат
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
24
Руйбаль
8
Фидальго
8
Фидальго
24
Руйбаль
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
8
Саншеш
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Саншеш
11
Бакасетас
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
11
Бакасетас
20
6
Сиопис
6
Сиопис
20
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Свидерски
19
Свидерски
Остались в запасе
Бетис
Панатинаикос
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
71
Christos Gitonas
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
10
Santino Andino
ЦП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
10
Santino Andino
ЦП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бетис
Точно не сыграют
Иско
АП
Диего Льоренте
ЦЗ
Джовани Ло Чельсо
АП
Панатинаикос
Точно не сыграют
Giannis Bokos
ЦП
Lucas Cháves
ВР
Сирьель Дессер
ЦФ
A. Jagusic
ЦП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
P. Pantelidis
Мусса Сиссоко
ЦП
Тонни Вилена
ЦП
Анасс Зарури
ЛВ
Статистика матча Бетис - Панатинаикос
1
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
10
Офсайды
1
1
Количество передач
651
382
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.13
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Панатинаикоса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Панатинаикос»

«Бетис» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Бетис
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