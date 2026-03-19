19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
25
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
24
Руйбаль
3-2-1-2-2
40
Лафон
26
Эрнандес
3
Катрис
15
Ингасон
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
28
Пельистри
11
Бакасетас
20
7
Тетте
4
Амрабат
21
Рока
21
Рока
4
Амрабат
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
24
Руйбаль
8
Фидальго
8
Фидальго
24
Руйбаль
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
8
Саншеш
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Саншеш
11
Бакасетас
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
11
Бакасетас
20
6
Сиопис
6
Сиопис
20
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Свидерски
19
Свидерски
Остались в запасе
Бетис
Панатинаикос
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
71
Christos Gitonas
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
10
Santino Andino
ЦП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
10
Santino Andino
ЦП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бетис - Панатинаикос
1
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
10
Офсайды
1
1
Количество передач
651
382
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
3.13
0.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Панатинаикоса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Панатинаикос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»