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Бетис
Диего Льоренте
€ 2,50 млн
Диего Льоренте
Бетис
16 августа 1993 (33), Мадрид
#3 | Защитник
185 см | 74 кг
Испания
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Трансферы
Диего Льоренте вслед за Бускетсом заразился коронавирусом. Через пять дней у Испании матч Евро со Швецией
2021.06.09 10:11
1
«Ливерпуль» готов заплатить 45 миллионов за защитника «Реал Сосьедада» Льоренте
2020.05.16 16:38
1
Диего Льоренте может перейти из «Реал Сосьедада» в «Монако»
2020.01.31 09:31
Видео
Голы Кокорина и Ригони принесли «Зениту» три очка в игре против «Реал Сосьедада»
2017.09.28 21:57
54
Фото
Защитник «Реала» перешел в «Реал Сосьедад»
2017.06.26 21:24
2
«Реал» следит за успехами Льоренте в «Малаге»
2017.03.27 07:04
1
Примера. «Райо Вальекано» крупно проиграло «Барселоне»
2016.03.04 00:52
1
Диего Льоренте: «Нельзя упрекать Зидана в отсутствии тренерского опыта»
2016.01.09 01:58
2
Примера. «Эйбар» с минимальным счетом обыграл «Райо Вальекано»
2015.11.01 15:54
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