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    Диего Льоренте - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Льоренте
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 августа 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 46' Рома 2:0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 Был в запасе Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
    24.08.2022 1' -46' Лидс (Лидс) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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