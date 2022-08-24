Диего Льоренте - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Льоренте
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Льоренте
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 46'
|Рома
|2:0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|24.08.2022
|1' -46'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)