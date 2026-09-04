Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Диего Льоренте
Статистика
€ 2,50 млн
Диего Льоренте - статистика
Бетис
16 августа 1993 (33), Мадрид
#3 | Защитник
185 см | 74 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 39'
39'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Товарищеские матчи 2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 39'
39'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
4
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+