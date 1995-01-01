- 25 февраля
- 13:58 «Манчестер Юнайтед» пришлось переносить матч АПЛ из-за Лиги Европы
- 12:19 «Сукины дети, вы отсюда не выйдете». Руководители «Эльче» угрожали судьям после поражения от «Бетиса» 2
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 23 февраля
- 09:21 Фото Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
- 2 февраля
- 08:53 «Барселона» могла забить «Бетису» с нарушением правил 1
- 00:57 Примера. «Барселона» на выезде победила «Бетис» (2:1). Лидерский отрыв – 8 очков 1
- 1 февраля
- 22:17 «Бетис» – «Барселона»: стартовые составы на 17-й тур Примеры
- 22:03 Прогнозы и коэффициенты на матч «Бетис» – «Барселона»: 17 тур Примера, 1 февраля 2023
- 22:03 Во сколько смотреть матч «Бетис» – «Барселона»: 17 тур Примера, 1 февраля 2023
- 22:02 Где смотреть матч «Бетис» – «Барселона»: 17 тур Примера, 1 февраля 2023
- 15 января
- 23:11 Видео Левандовски забил первый гол в Эль Класико
- 21:06 Фото «Реал» – «Барселона»: стартовые составы на финал Суперкубка Испании 2
- 13 января
- 12:57 «*** вашу мать, парни! На кону титул!». Хави мотивировал игроков «Барсы» в экстра-тайме с «Бетисом» 4
- 00:49 Суперкубок Испании. «Барселона» прошла в финал, обыграв по пенальти «Бетис»
- 12 января
- 21:09 «Бетис» – «Барселона»: стартовые составы на матч полуфинала Суперкубка Испании
- 17:02 Прогнозы и коэффициенты на матч «Бетис» – «Барселона»: полуфинал Кубка Испании, 12 января 2022
- 16:46 Во сколько смотреть матч «Бетис» – «Барселона»: полуфинал Суперкубка Испании, 12 января 2022