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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
€ 242 млн
Бетис
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бенито Вильямарин
Сайт:
http://www.realbetisbalompie.es
Тренер:
Мануэль Пеллегрини
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Статистика
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Расписание
Таблица
«Вильярреал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 20:50
«Вильярреал» – «Бетис»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
13 сентября
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
8 сентября
«Лилль» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Лилль» – «Бетис»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
Видео
Винисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Трансляция
«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Бетис» – «Реал»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
3 сентября
Фото
«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
Трансляция
«Леванте» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Леванте» – «Бетис»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Валенсия» – «Бетис»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027
24 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Трансляция
«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Бетис» – «Реал Сосьедад»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
20 августа
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
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Игрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
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«Бетис» купил защитника «Реала»
8 июля
«Реал» продал защитника за 4 миллиона
8 июля
Фото
«Зенит» заинтересовался Робсоном
29 июня
15
Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге
15 июня
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Участник ЧМ-2026 из-за травм потерял двух игроков из топ-5 лиг перед стартом турнира
11 июня
Испанский клуб открестился от интереса к Сперцяну
5 июня
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