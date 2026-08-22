Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 87-й минуте гостевого матча 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:1).
За оставшееся до конца матча время россиянин отдал один точный пас и один неточный. Попыток пробить или обвести соперника не зафиксировано.
Для команды из Сан-Себастьяна это был первый матч в новом сезоне. 26 августа она сыграет в гостях с «Реалом» в перенесенной встрече 1-го тура.
В 2026 году у Захаряна нет ни одного результативного действия. Последний гол он забил в октябре 2025-го в Кубке Испании.
- 23-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года. Сейчас на счету Захаряна 3 гола и 3 ассиста в 66 встречах за нынешнюю команду.
- В сезоне-2025/26 клуб из Сан-Себастьяна победил в Кубке Испании. В этом сезоне он дополнительно к чемпионату и Кубку выступит в Суперкубке Испании и Лиге Европы.
Источник: WhoScored?com